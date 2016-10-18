برلمان بريطانيا سيصادق على الأرجح على الاتفاق حول بريكست





لندن- أ ف ب- أعلن محامي الحكومة البريطانية أمام محكمة لندن العليا الثلاثاء أن البرلمان سيصادق على الأرجح على الاتفاق الذي سيتم التوصل إليه مع بروكسل في ختام المفاوضات حول بريكست.

وقال المحامي جيمس ايدي إن “الموقف الحالي للحكومة هو ترجيح طرح الاتفاق (على البرلمان) للمصادقة عليه”.

وكان المحامي يدافع عن قرار حكومة تيريزا ماي تفعيل المادة 50 من شرعة لشبونة لبدء عملية الانفصال عن الاتحاد الأوروبي بدون طرح المسالة للتصويت على النواب.

وانتهت محكمة لندن الثلاثاء من درس الشكاوى التي رفعها مواطنون بريطانيون يطالبون بطرح المسالة على البرلمان قبل وليس بعد التوصل الى اتفاق.

وقال القضاة أنهم سيعلنون قرارهم في أقرب وقت.

ويعتبر مقدمو الشكاوى استفتاء 23 حزيران/يونيو استشارياً ويجب أن يصادق عليه البرلمان، ولكن الحكومة تعتبر أن من صلاحيتها بدء عملية الانفصال.