وزير الدفاع التركي: توصلنا لاتفاق مع التحالف لمشاركة مقاتلاتنا في تحرير الموصل 

روما- الأناضول- قال وزير الدفاع التركي، فكري إيشيق، اليوم الثلاثاء، إن بلاده توصلت لاتفاق مع التحالف الدولي لمشاركة مقاتلاتها في عملية تحرير مدينة الموصل، شمالي العراق، من قبضة تنظيم “الدولة الإسلامية”.

جاء ذلك في معرض رده على أسئلة الصحفيين الأتراك في سفارة أنقرة بالعاصمة الإيطالية روما، عقب مشاركته باجتماع وزراء دفاع دول جنوب شرق أوروبا.

وحول رأيه في المؤتمر الذي سيعقد بعد غد في باريس لمناقشة مستقبل الموصل، والتي دعيت تركيا للمشاركة فيه، قال إيشيق “إنه من الطبيعي أن نتواجد في الاجتماعات والتطورات المتعلقة بالموصل، وإنه من غير الممكن اتخاذ قرار حول مستقبل المدينة دون تركيا”.

وأطلق الجيش العراقي إلى جانب قوات البيشمركة وعدد من المجموعات العشائرية التي قامت القوات التركية بتدريبها، بالإضافة إلى التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، فجر أمس الاثنين، هجوماً يستهدف تطهير المدينة من تنظيم “الدولة الإسلامية” الذي سيطر عليها، منذ صيف عام 2014.