﻿قمة لبحث الملف الأوكراني في برلين بمشاركة بوتين

برلين ـ «القدس العربي» من علاء جمعة: تستقبل المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في برلين اليوم الأربعاء في أول زيارة له منذ ضم روسيا لإقليم القرم الأوكراني. وأعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت الثلاثاء أمام وسائل إعلام ألمانية أن بوتين سيشارك مع الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو ونظيره الفرنسي فرانسوا أولاند في قمة ما يعرف باسم «صيغة نورماندي» لبحث عملية السلام في شرق أوكرانيا. وذكر المتحدث أن القمة ستدور حول تقييم تطبيق اتفاقيات مينسك منذ القمة الأخيرة، وبحث سبل تطبيق المزيد من الخطوات. وهذه أول زيارة يقوم بها بوتين لألمانيا منذ الأزمة الأوكرانية، بينما زارت ميركل موسكو في أيار/مايو 2015 عقب ضم روسيا لشبه جزيرة القرم.

وقد أعلن زايبرت يوم الجمعة الماضي انفتاح الحكومة الألمانية على عقد قمة بشأن أوكرانيا في برلين. وكانت موسكو اقترحت عقد هذه القمة في 19 تشرين الأول/أكتوبر الحالي. وهناك مساع منذ فترة طويلة لعقد هذه القمة، التي عقدت آخر مرة بهذه الصيغة مطلع تشرين الأول/أكتوبر عام 2015 في باريس. يذكر أنه تم إبرام اتفاقية السلام في شباط / فبراير عام 2015، إلا أنها لم تؤد حتى الآن إلى الهدنة المنشودة بين الانفصاليين الموالين لروسيا وقوات الحكومة الأوكرانية.

ولا يتوقع إحراز أي تقدم عملي إذ أن غياب الثقة بين الأطراف كبير، وتفاقم أكثر بين الروس والغربيين بسبب النزاع السوري.