الأمم المتحدة: هدنة في اليمن تبدأ مساء اليوم
تعز ـ «القدس العربي» من خالد الحمادي: أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أن وقف إطلاق النار في اليمن سيبدأ منتصف ليل اليوم الأربعاء / الخميس لمدة 72 ساعة، بعد أن وافقت الحكومة اليمنية والانقلابيين الحوثيين/صالح على هدنة غير مشروطة.
وأعلن ولد الشيخ في بيان رسمي عن خطة أممية لاستئناف وقف شامل للأعمال القتالية في اليمن، وذلك بعد أن تلقى تأكيدات من جميع الأطراف اليمنية بالتزامها بأحكام وشروط وقف الأعمال القتالية المؤرخ 10 أبريل (نيسان) 2016.
وأكد بيان ولد الشيخ أحمد أن وقف الأعمال القتالية «سيسري مرة أخرى اعتباراً من الساعة 23:59 مساء 19 تشرين الأول/أكتوبر 2016 بتوقيت اليمن لمدة 72 ساعة قابلة للتجديد».
ورحب مبعوث الأمم المتحدة بإعادة وقف الأعمال القتالية «الذي من شأنه أن يجنب الشعب اليمني المزيد من إراقة الدماء ويسمح بإيصال المساعدات الإنسانية للذين هم في أشد الحاجة إليها».
ودعا ولد الشيخ جميع الأطراف اليمنية والإقليمية والمجتمع الدولي «لتشجيع الاحترام الكامل لوقف الأعمال القتالية وللعمل على أن يفضي ذلك إلى نهاية دائمة للنزاع في اليمن… وكذا إلى إعادة تفعيل فورية للجنة التهدئة والتنسيق وانتقال أعضائها الى ظهران الجنوب (في السعودية) بحسب ما تم الاتفاق عليه خلال مشاورات الكويت».
وأعلن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي، عن ترحيبه بإعلان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وقف إطلاق النار في اليمن وبدء سريان الهدنة ابتداء من منتصف ليل اليوم الأربعاء الخميس.
وعندما امريكا تطالب بالهدنة معناته ان الحوثيون اصبحوا في خطر ويجب انقاذهم في جميع الهدنات للتموضع والانتشار والتزود بالاسلحة حتى يستمروا في الحرب والشعب اليمني من يدفع الثمن لهذه الهدنات . استغرب اين سياسة السعودية الحكيمة التي كان يجب وصول المدرعات والدبابات والصواريخ الى تعز لتحريرها خلال اسبوعين كما حصل لعدن وكذلك تزويد مارب والجوف بالجيش والاسلحة الثقيلة ودخول صنعاء وصعدة بحسم المعركة ومن اتبع سياسة امريكا لن يجني سواء الخيبة والندم وتقوية الحوثيون حتى يصبحوا قوة كحزب الله ومن هناك يبدء العد التنازلي باسقاط السعودية والخليج لتصبح بين ايدي الشيعة ومحوطينها من الشمال والجنوب والشرق والغرب البحر وكان الامل الذي سوف يدافع عن السعودية والخليج هو الشعب اليمني السني ولاكنه اصبح محاصر في تعز والحديدة واب بسبب هذه السياسة البلها التي تمنع تزويد المقاومة بالاسلحة الثقيلة حتى يعطوا فرصة لتقوية الحوثيون ومن ثم الانقضاض على السعودية ودول والخليج هذه هي سياسة المستشارين لحكومات دول التحالف طالما لم كان بنيتكم حسم المعركة لماذا قمتم بالحرب اساسا اكيد تعلمتم من سياسة علي صالح كان يحارب الحوثيون ليس للقضاء عليهم وانما لتدريبهم على القوة والتحمل وكيف ينتصرون على اعدائهم بالحروب وسوف تصلكم نتائجها عاجلا ام اجلآ .