﻿الأمم المتحدة: هدنة في اليمن تبدأ مساء اليوم

تعز ـ «القدس العربي» من خالد الحمادي: أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أن وقف إطلاق النار في اليمن سيبدأ منتصف ليل اليوم الأربعاء / الخميس لمدة 72 ساعة، بعد أن وافقت الحكومة اليمنية والانقلابيين الحوثيين/صالح على هدنة غير مشروطة.

وأعلن ولد الشيخ في بيان رسمي عن خطة أممية لاستئناف وقف شامل للأعمال القتالية في اليمن، وذلك بعد أن تلقى تأكيدات من جميع الأطراف اليمنية بالتزامها بأحكام وشروط وقف الأعمال القتالية المؤرخ 10 أبريل (نيسان) 2016.

وأكد بيان ولد الشيخ أحمد أن وقف الأعمال القتالية «سيسري مرة أخرى اعتباراً من الساعة 23:59 مساء 19 تشرين الأول/أكتوبر 2016 بتوقيت اليمن لمدة 72 ساعة قابلة للتجديد».

ورحب مبعوث الأمم المتحدة بإعادة وقف الأعمال القتالية «الذي من شأنه أن يجنب الشعب اليمني المزيد من إراقة الدماء ويسمح بإيصال المساعدات الإنسانية للذين هم في أشد الحاجة إليها».

ودعا ولد الشيخ جميع الأطراف اليمنية والإقليمية والمجتمع الدولي «لتشجيع الاحترام الكامل لوقف الأعمال القتالية وللعمل على أن يفضي ذلك إلى نهاية دائمة للنزاع في اليمن… وكذا إلى إعادة تفعيل فورية للجنة التهدئة والتنسيق وانتقال أعضائها الى ظهران الجنوب (في السعودية) بحسب ما تم الاتفاق عليه خلال مشاورات الكويت».

وأعلن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي، عن ترحيبه بإعلان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وقف إطلاق النار في اليمن وبدء سريان الهدنة ابتداء من منتصف ليل اليوم الأربعاء الخميس.