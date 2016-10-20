﻿روسيا تعرض هدنة في حلب لإخراج «فتح الشام»… ومقاتلو المعارضة يرفضون

عواصم ـ وكالات ـ «القدس العربي»: قال السفير الروسي في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين إنه بالإمكان وقف إطلاق النار بشكل نهائي في حلب إذا ما تم التخلص من «جبهة فتح الشام»، معلنا عن مشاركة كل من السعودية وقطر وتركيا في محادثات مع الولايات المتحدة وروسيا بهدف الفصل بين فصائل المعارضة، وتسهيل إرساء الهدنة.

وأضاف تشوركين – في تصريحات عقب جلسة مغلقة لمجلس الأمن بشأن سوريا – أن فكرة التخلص من «جبهة فتح الشام» التي طالما طرحتها موسكو تبلورت خلال المحادثات الدبلوماسية بشأن سوريا والتي جرت في لوزان الأسبوع الماضي.

وأوضح أن وقف الأعمال القتالية يفترض أنه نهائي «ولكن كما رأينا سابقا، فقد استفادت (النصرة) بشكل فوري من الهدنة بتجميع صفوفها والحصول على المزيد من السلاح ومواصلة القتال في مكان آخر».

وتابع أن مقاتلي «جبهة فتح الشام» أمامهم أحد خيارين، إما أن يغادروا الأحياء الشرقية لحلب حيث تشن الطائرات الروسية والسورية غارات بلا هوادة و»إما أن يهزموا».

وفي سياق متصل، أوضح السفير الروسي أنه في متابعة لاجتماع لوزان فقد تقرر عقد اجتماع بين عسكريين أمريكيين وروس وسعوديين وقطريين وأتراك. وأضاف أن السعودية وقطر وتركيا «أعربت عن عزمها على العمل بصورة دؤوبة مع هذه الفصائل المعارضة المعتدلة كي تبتعد عن (جبهة) النصرة».

وقال مقاتلون من المعارضة السورية أمس الثلاثاء إنهم يرفضون أي انسحاب للمقاتلين من مدينة حلب بعدما أعلنت روسيا وقف الضربات الجوية حتى يتسنى للمقاتلين المغادرة والتفرقة بينهم وبين المتشددين على حد قولها.

وقال زكريا ملاحفجي المسؤول السياسي لجماعة «فاستقم» وتتخذ من حلب قاعدة لها «الفصائل ترفض الخروج بالمطلق والاستسلام».

وقال الفاروق أبو بكر القيادي في «حركة أحرار الشام الإسلامية» في مدينة حلب إن مقاتلي المعارضة سيواصلون القتال.

وقال «نحن عندما حملنا السلاح بداية الثورة لندافع عن شعبنا الأعزل عاهدنا الله ألا نتركه حتى نسقط هذا النظام المجرم» في إشارة إلى الحكومة السورية. وأضاف من حلب «لا يوجد أي إرهابي في حلب».