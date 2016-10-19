﻿الجزائر: إجراءات حكومية تجعل من الحصول على سيارة قديمة حلما

الجزائر – الأناضول: دفعت الإجراءات الحكومية التي اتخذتها الجزائر لتنظيم سوق السيارات بالأسعار نحو ارتفاع غير مسبوق، بشكل جعل من سعر السيارة القديمة حاليا يضاهي سعر الجديدة قبل عامين فقط، في حين علق البعض على هذا الواقع الجديد بالقول أن «الحصول على سيارة قديمة صار حلما».

طرحت وزارة الصناعة الجزائرية في 2014 دفترا (قانونا إجرائيا) جديدا لتنظيم سوق السيارات المستوردة، تضمن جملة من الشروط لمنع دخول المركبات التي لا تتوفر على معايير مطلوبة للسلامة والأمن.

وبلغت واردات الجزائر من السيارات في 2013 نحو 650 ألف مركبة، وهي ثاني سوق للسيارات في القارة الإفريقية بعد جنوب إفريقيا، في حين تراجعت الواردات إلى 53 ألف سيارة فقط خلال الـ7 أشهر الأولى من 2016، بعد عامين من شروع الحكومة في إعادة تنظيم السوق.

وصرح سفيان حسناوي، رئيس جمعية وكلاء السيارات، الثلاثاء الماضي أن أسعار المركبات الجديدة سترتفع بنحو 20 في المئة خلال 2017، وأرجع ذلك إلى انخفاض محتمل لقيمة الدينار وارتفاع الأسعار أيضا لدى المصنعين العالميين.

وأرجع الوزير الجزائري السابق للاستشراف، بشير مصيطفى، أصل هذه الوضعية إلى مسعى السلطات لكبح نزيف البلاد من النقد الأجنبي في النصف الثاني من 2014، جراء تراجع أسعار النفط، بعد أن صارت مداخيل البلاد من العملة الصعبة لا تغطى ما يخرج من البلاد (فاتورة الواردات).

وحسب ذات المصدر فإن الإجراء المتعلق بدفتر الشروط الجديد لفرض معايير السلامة والأمن في السيارات جاء بأمور تقنية وحل نوعي فقط، ولم يأت بحل كمي.

ويشرح مصيطفى أنه في ضوء هذه الاجراءات فإن الأسعار ارتفعت ووصلت إلى الضعف أحيانا للسيارات المستعملة أيضا، عند إقرار الحكومة لإجراء القائمة أو ما يعرف بـ «رخص الاستيراد»، ما أدى إلى تناقص كبير للمعروض من السيارات الجديدة، بعد أن توقف الاستيراد لأشهر عديدة، وجمدت مختلف البنوك عمليات تخصيص الموجهة لاستيراد السيارات.

وفاقت فاتورة استيراد السيارات في الجزائر في 2013 6.5 مليار دولار، في حين تراجعت بعد إقرار الإجراءات التنظيمية للسوق إلى 768 مليون دولار خلال الـ7 أشهر الأولى من السنة الجارية، حسب أرقام ديوان الإحصائيات التابع للجمارك.

وبلغ إجمالي عدد السيارات في البلاد ل غاية نهاية 2015 ما مجموعه 5 ملايين و683 ألف سيارة، حسب آخر حصيلة لمركز الإحصائيات للجمارك نشرت في 9 سبتمبر/ أيلول 2016، بزيادة قدرت بـنحو 5 في المئة عن الفترة نفسها من السنة المنصرمة.

وسبق لوزير الصناعة الجزائري،عبد السلام بوشوارب، أن صرح في يونيو/حزيران الماضي، خلال تدشين وحدة لتركيب شاحنات «هيونداي»( الكورية الجنوبية، أنه على الجزائريين أن يفهموا بأن زمن استيراد 650 ألف سيارة سنويا قد ولى، وأن الحكومة مصممة على التوجه نحو التصنيع والتركيب المحلي للسيارات.

وتضاعفت هذه الظاهرة خلال الأشهر الماضية. فمن جهة صار المعروض من السيارات الجديدة شحيحا، ومن جهة أخرى بدأت أسعار النفط في هذه الفترة في الانهيار، ما أدى إلى هبوط قيمة الدينار الجزائري مقابل الدولار (1 دولار أمريكي/ 109 دينار جزائري حاليا بعد أن كان أقل من 90 دينارا قبل عامين)، واليورو (1 يورو/121 دينار جزائري بعد أن كان في حدود 100 دينار قبل عامين) ما أثر بشكل مباشر على الأسعار والقدرة الشرائية بشكل عام.

وشهدت الجزائر في الفترة الأخيرة نقاشا كبيرا بسبب تصريحات متضاربة لوزيرين في الحكومة بخصوص العودة إلى استيراد السيارات المستعملة التي لم يتعد تاريخ بداية سيرها ثلاث سنوات (أقل من 3 سنوات)، بشكل أعاد التفاؤل حول إمكانية انخفاض الأسعار خاصة بالنسبة للسيارات القديمة لتوفر المعروض.

وصرح وزير التجارة، بختي بلعايب، في 19 سبتمبر/أيلول الماضي أن الحكومة قررت العودة إلى استيراد السيارات المستعملة أقل من 3 سنوات. وأشار إلى أن العملية ستتم وفق دفتر شروط واضح ومضبوط يركز على سلامة هذه المركبات. وأعادت تصريحات وزير التجارة الأمل للجزائريين بانخفاض وشيك في أسعار السيارات القديمة، والتهبت مواقع التواصل الاجتماعي مباشرة بعد الإعلان عن نية الحكومة السماح باستيراد السيارات القديمة (أقل من ثلاث سنوات سير)، خصوصا وأن هذا الإجراء سيزيد من المعروض ويساهم في تراجع الأسعار.

ولم تمض إلا إيام قليلة حتى أدلى وزير الصناعة، عبد السلام بوشوارب، بتصريحات أبقت على الغموض بشأن هذا الملف، حيث قال على هامش انعقاد المنتدى الدولي للطاقة في الجزائر في 27 سبتمبر/أيلول الماضي، ان «استيراد السيارات أقل من 3 سنوات سيكون حصريا للمتعاملين (الوكلاء الخاصين باستيراد السيارات)».

وعاد بوشوارب بعدها بأسبوع لينفي قطعيا عودة الحكومة لاستيراد السيارات المستعملة (أقل من 3 سنوات)، حيث قال في 5 أكتوبر/ تشرين الأول انه «لن يكون هناك ترخيص لاستيراد هذا النوع من السيارات».

وحسب بوشوارب فإن الحكومة تعتزم تنظيم سوق السيارات المستعملة وفقا لدفتر شروط محدد، يتضمن نظام يضمن مسار تسويق لهذه المركبات.

ويعتقد الوزير مصيطفى أن الدولة نجحت في كبح نزيف النقد الأجنبي في استيراد المركبات، لكن الوكلاء (بائعي السيارات الجديدة) والزبائن هم في المقابل من تكبد الخسائر، فالعديد من الوكلاء سرحوا العمال وتوقفوا عن النشاط، والمواطنون دفعوا سعر السيارة أغلى بـ 30 بالمائة على الأقل عما كان عليه.

«أثر الدومينو»

وقال بشير مصيطفى، الذي تولى وزارة الاستشراف في حكومة عبد المالك سلال في 2013، ان ما أصاب سوق السيارات في الجزائر نوع من «أثر الدومينو»، فالإجراءات المتخذة أدت إلى ارتفاع أسعار السيارات الجديدة، وهذا الارتفاع دفع الطلب تصاعديا نحو السيارات القديمة، وهذا التوجه نحو السوق القديمة زاد في أسعارها بـ 30 بالمائة على الأقل، وصار سعر السيارة القديمة حاليا هو نفسه سعر الجديدة في 2013 وبداية 2014.

وتوقع المتحدث أن تتدخل الحكومة مجددا لمراقبة سوق السيارات القديمة، وستفرض رسوما ضريبية وجبائية وبطريقة غير مباشرة، وسيتم ترسيم هذا السوق عن طريق ضريبة سوق الاستهلاك المحلي والرسم على القيمة المضافة.

أما الصحفي حميد عباسن، المتخصص في سوق السيارات ومدير موقع السيارات النفعية «auto-utulitaire.com»، فيرى أن سوق السيارات في الجزائر تحكمه قاعدة العرض والطلب، ويفسر ارتفاع أسعار المركبات القديمة نظرا لعدم توفر سيارات جديدة لدى الوكلاء، الذي وجدوا أنفسهم ممنوعين من الاستيراد أو بحصص محددة، وهي أصلا لا تكفي طلبات الجزائريين.

وبالنسبة للصحفي حميد عباسن فإن الحظيرة الوطنية للمركبات (إجمالي عددها) ما زالت قليلة مقارنة بالعدد الإجمالي للسكان، في حين أصبحت السيارة في الجزائر حاجة ملحة للتنقل في ظل ضعف شبكة المواصلات العامة التي لا ترقى للمستوى المطلوب.

ومن المنتظر أن تستمر الوضعية على حالها كما قال عباسن، خصوصا إذا استمر نظام الحصص ورخص الاستيراد على حاله، وبالنظر كذلك إلى كون مشاريع التركيب والصناعة محليا بالكاد انطلقت.

وأطلقت الجزائر مشاريع صناعية لتركيب عدة علامات من السيارات محليا، وألزمت بها الوكلاء في دفتر الشروط الجديد، لكن جل المشاريع ما تزال في بداياتها الأولى على غرار مصنع سيارة «رينو» في وهران (غرب)، و»فولكسفاغن» في غيلزان (غرب)، والمنتظر إنجازه عام 2017، كما تجرى الحكومة مفاوضات مع مصنعين آخرين للاستثمار في البلاد.

وقال حسين زيموس، وهو شاب يبلغ من العمر 33 سنة يعمل بناءاً ومزخرفا للبلاط من محافظة جيجل الساحلية شرق الجزائر، أنه بقي لأكثر من 8 أشهر من دون سيارة بعد أن باع مركبته مطلع العام الجاري لكنه لم يستطع شراء أخرى بسبب الأسعار التي تضاعفت.

ويذكر الشاب حسين أنه اضطر للعمل والكد طيلة 8 أشهر والتنقل عبر المواصلات العامة لتوفير سعر سيارة «أكسنت هيونداي» قديمة تعود لسنة 2008 في أغسطس/ أب الماضي. وقد بلغ سعرها إمليون دينار جزائري (قرابة ألف دولار) في حين أن هذا المبلغ كان يكفي لاقتناء سيارة جديدة عامي في 2013 و2014 على غرار «بيجو 301» مثلا.