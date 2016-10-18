﻿الأمم المتحدة تحث على الوحدة الوطنية دعما لعملية تحرير الموصل

نيويورك (الأمم المتحدة) «القدس العربي»: دعت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، يونامي، أبناء الشعب العراقي كافة إلى أن يتحدوا دعماً للقوات المسلحة، وحثَت على القيام بكل ما هو ممكن لتجنب سقوط ضحايا مدنيين.

وقال نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية في العراق جورجي بوستين «لقد انطلقت عملية تحرير الموصل التي طال انتظارها. وفي هذا المنعطف المصيري من تاريخ العراق، نحثّ جميع العراقيين على الوقوف صفا واحداً خلف قواتهم المسلحة في هذه المعركة من أجل تحرير إخوانهم المواطنين من قبضة إرهابيي «تنظيم الدولة».

وأضاف قائلاً «إن عملية التحرير هذه هي عملية عراقية يساندها المجتمع الدولي برمته، والأمم المتحدة تؤيد تأييداً تاماً جهود حكومة العراق لتحرير أرضها من الإرهابيين، وبسط سيادة القانون فوق أراضيها»

وأكد بوستين على ضرورة بذل كافة الجهود لضمان حماية السكان المدنيين من آثار النزاع المسلح وأعمال العنف استنادا إلى المبادئ ذات الصلة في قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وقال «لقد عانى أهل الموصل ونينوى معاناة هائلة، ونحن على يقين بأن معاناة وإذلال الملايين الذين أرغموا على العيش تحت حكم «داع» الإرهابي في البلاد سوف ينتهيان قريباً. وأضاف أن التحرير يجب أن يعقبه حوار حقيقي يفضي إلى تسوية تاريخية بين جميع مكونات المجتمع العراقي من أجل تعزيز النصر وضمان السلام الدائم في المستقبل.