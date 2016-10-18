﻿مجلس الأمن يناقش في جلسة مغلقة صباح اليوم التوتر في الصحراء الغربية

نيويورك (الأمم المتحدة) «القدس العربي»: يعقد مجلس الأمن جلسة استماع مغلقة صباح اليوم للاستماع إلى تقريرين من ممثل الأمين العام في الصحراء الغربية ورئيس بعثة الأمم المتحدة للسلام «مينورسو» كيم بولدوك والمبعوث الخاص للأمين العام السفير كريستوفر روس.

وستقدم تقريراً عن أنشطة المينورسو وخاصة في منطقة الكركرات في جنوب الصحراء المحاذية لموريتانيا على خلفية محاولة المغرب فتح طريق يربط مواقعها قرب الساتر الدفاعي (بيرم) مع الحدود الموريتانية. ويبدو من تقارير البعثة أن كلا الطرفين، المغرب وجبهة البوليساري، يتموضعان في مواقع تعتبر انتهاكاً لخطوط وقف إطلاق النار كما جاء في الاتفاقية العسكرية رقم 1 من قرار وقف إطلاق النار لعام 1991. وتحاول بعثة المينورسو تهدئة التوتر عن طريق قيام بعثات دورية واستطلاعات بالمروحيات فوق منطقة التوتر. وسيثير أعضاء مجلس الأمن مع بولدوك مدى نجاعة الإجراءات التي اتخذتها البعثة لاحتواء التوترات الأخيرة.

وتأتي جلسة المشاورات المغلقة هذه بناء على طلب من أنغولا وفنزويلا وأوروغواي بسبب قلق مجلس الأمن حول عدم نزع فتيل الأزمة الأخيرة وعدم قيام مجلس الأمن بتوجيه تعليمات محددة للبعثة كما أشار إلى ذلك وكيل الأمين العام في إحاطته للمجلس، هيرفي لدسوس، حول الموضوع يوم 29 أيلول/سبتمبر الماضي. وحاولت الدول الثلاث بالإضافة إلى نيوزيلاندا وبريطانيا إصدار بيان صحافي من المجلس يدعو للتهدئة ويجدد تأييد المجلس لبعثة المينورسو لكن الولايات المتحدة فضلت أسلوب الدبلوماسية الهادئة والعمل من وراء الكواليس لتبريد الأزمة بينما عارضت فرنسا إصدار أي بيان حول الموضوع من المجلس.

بالنسبة لكريستوفر روس فمن المتوقع أن يقدم إحاطة للمجلس حول جهوده لاستئناف جولات الحوار المباشر والتي عقد أربعاً منها من قبل ويحاول الآن عقد الجولة الخامسة وسيتمنى على المجلس دعم جهوده في هذا الإطار .

وقد وزعت البعثة المغربية قبل الاجتماع مذكرة على أعضاء المجلس تتهم فيها البوليساريو بمحاولة تسييس عملية أمنية تهدف إلى قطع دابر المهربين والعناصر الإجرامية في المنطقة وليس من أجل تغيير حالة «الوضع القائم» في المنطقة. وتؤكد المذكرة أن الأنشطة المغربية تتم ضمن توافق مؤكد مع بنود إتفاقية وقف إطلاق النار وبالتنسيق المتواصل مع بعثة المينورسو.

إلا أن البعثة أنكرت أي علم مسبق بالعملية المغربية كما جاء في مذكرة صادرة عن إدارة قوات حفظ السلام يوم 28 آب/أغسطس الماضي التي تنص على أن الأعمال المغربية قد بدأت من دون إبلاغ بعثة المينورسو سلفاً بذلك.