﻿ميركل تستقبل بوتين في برلين اليوم لأول مرة منذ أزمة القرم

برلين ـ «القدس العربي»: لأول مرة منذ بدء الأزمة الأوكرانية تستقبل المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في برلين اليوم الأربعاء. وأعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت الثلاثاء أمام وسائل إعلام ألمانية أن بوتين سيشارك مع الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو ونظيره الفرنسي فرانسوا أولاند في قمة ما يعرف باسم «صيغة نورماندي» لبحث عملية السلام في شرق أوكرانيا. وذكر المتحدث أن القمة ستدور حول تقييم تطبيق اتفاقيات مينسك منذ القمة الأخيرة، وبحث سبل تطبيق المزيد من الخطوات. وهذه أول زيارة يقوم بها بوتين لألمانيا منذ الأزمة الأوكرانية، بينما زارت ميركل موسكو في أيار/مايو 2015 عقب ضم روسيا لشبه جزيرة القرم.

وقد أعلن زايبرت يوم الجمعة الماضي انفتاح الحكومة الألمانية على عقد قمة بشأن أوكرانيا في برلين. وكانت موسكو اقترحت عقد هذه القمة في 19 تشرين أول/أكتوبر الحالي. وهناك مساع منذ فترة طويلة لعقد هذه القمة، التي عقدت آخر مرة بهذه الصيغة مطلع تشرين أول/أكتوبر عام 2015 في باريس. يذكر أنه تم إبرام اتفاقية السلام في شباط / فبراير عام 2015، إلا أنها لم تؤد حتى الآن إلى الهدنة المنشودة بين الانفصاليين الموالين لروسيا وقوات الحكومة الأوكرانية. وكان بوتين ألغى بصورة مفاجئة زيارة كان مخططا القيام بها إلى باريس الأربعاء، وبرر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف هذا القرار بقيام الجانب الفرنسي بإلغاء عدة محاور في برنامج الزيارة. إذ يؤكد مراقبون وجود خلافات كبيرة بين روسيا وفرنسا بشأن الأزمة في سورية حسب ما وصفت القناة التلفزيونية الألمانية الإخبارية الثانية.

ومن المتوقع مناقشة كل من رؤساء روسيا فلاديمير بوتين وفرنسا فرنسوا أولاند وأوكرانيا بترو بوروشنكو والمستشارة الألمانية انغيلا ميركل في قمة الأربعاء في برلين تقييم تطبيق اتفاقات مينسك الهادفة لحل الأزمة الأوكرانية. وجاء في بيان أصدره مكتب ميركل أن «المستشارة الألمانية دعت (الرؤساء الثلاثة) لتقييم تطبيق اتفاقات مينسك منذ اللقاء الأخير» من هذا النوع في 2 كانون الثاني/يناير 2015 في باريس.

من جهتها اعلنت الرئاسة الفرنسية في بيان ان هذه القمة ستتيح أيضا «بحث المحطات المقبلة للعملية الهادفة إلى تسوية الأزمة في شرق أوكرانيا». واتصل الرئيس الفرنسي بكل الأطراف المعنية بالنزاع الأوكراني لوضع خريطة طريق تنهي الأزمة بعدما أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الاوكراني الخميس الماضي.

والهدف هو مساعدة أوكرانيا على استعادة السيطرة على حدودها مع روسيا كما قال بعد اتصاله ببوروشنكو. حيث تتولى ألمانيا حاليا الرئاسة الدورية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا التي تنشر مراقبين في شرق أوكرانيا.

وتشهد أوكرانيا منذ اكثر من سنتين نزاعا بين القوات الحكومية والمتمردين الموالين لروسيا في شرق البلاد. وتقول كييف ان موسكو تقدم دعما عسكريا لهؤلاء لكن روسيا تنفي ذلك.

وأسفر النزاع عن سقوط اكثر من 6900 قتيل منذ اندلاعه في نيسان/ابريل 2014. وعلى الرغم من إعلان وقف إطلاق النار مرات عدة، تجري مواجهات باستمرار على طول خط الجبهة. وتكثفت الاتصالات الهاتفية بين القادة الاربعة في الأيام الأخيرة بينما التقى مستشاروهم في محاولة لوضع اسس لهذه القمة.

وكان الرئيس الأوكراني اكد في اتصالين هاتفيين مع أولاند وميركل «اهمية اتخاذ موقف مشترك حول أوكرانيا عشية اجتماع المجلس الأوروبي في 20 و21 تشرين الاول/اكتوبر في بروكسل، حيث ستناقش الاستراتيجية الواجب تبنيها حيال روسيا».

وسيناقش القادة الأوروبيون الـ28 مساء الخميس علاقاتهم مع روسيا في اطار الملف الأوكراني وكذلك السوري.

واثارت مشاركة الطيران الروسي في قصف الاحياء الشرقية التي تسيطر عليها فصائل المعارضة في حلب بشمال سوريا، مع طائرات نظام الرئيس بشار الاسد، ادانة شديدة من قبل الاتحاد الأوروبي وخصوصا فرنسا مما تسبب بتوتر مع موسكو.

ولم يتجاوز الأوروبيون حد التلويح بامكانية فرض عقوبات على روسيا التي يخضع عدد من المقربين لرئيسها لإجراءات تقييدية فرضها الاتحاد الأوروبي من حظر اقامة وتجميد ممتلكات اثر اندلاع النزاع الاوكراني وضم شبه جزيرة القرم في 2014.

وقال مصدر دبلوماسي ان دولا عدة بينها المجر واليونان تبدي تحفظات على اتخاذ مثل هذه الإجراءات ضد روسيا.