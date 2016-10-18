﻿بسبب تصريحات أولاند: اشتعال الجدل مجددا حول «ملف الذاكرة» بين الجزائر وفرنسا

الجزائر- «القدس العربي»: عاد ملف الذاكرة ليعكر صفو العلاقات الجزائرية – الفرنسية مجدداً، بعد الصفاء الذي عرفته هذه العلاقات خلال السنوات القليلة الماضية، اذ كان كافياً ان يصف الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند بخصوص مجاهدي الثورة التحريرية الجزائرية بالإرهابيين في معرض حديثه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مما يؤكد أن التحسن في العلاقات كان هشاً، ويكفي تصريح واحد لاعادة الأمور إلى نقطة الصفر.

وكان أولاند قد تحدث عن لقاء جمعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بخصوص الوضع في سوريا، إذ روى الرئيس الفرنسي أنه كان يلح على بوتين بضرورة التحاور مع المعارضة السورية، لكن الرئيس الروسي أخبره بأنه لا يتحاور مع ارهابيين، لكن أولاند أخبره أنه يتكلم مع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مع أنه كان بالامس مع من يصفهم بوتين بـ»الارهابين». وكانت التصريحات هذه قد استقبلت بطريقة سلبية في الجزائر، ولم ينتظر رمطان لعمامرة وزير الخارجية الجزائري كثيراً ليعلق عليها قائلاً إن «الرئيس الفرنسي أولاند لم يتخلص من عقدة الجزائر الفرنسية»، وأنها بمثابة بكاء على الاطلال. واستطرد قائلا:» يبدو أن فرنسا مازالت تحن الى الفترة الاستعمارية».

وأعرب على هامش الاحتفال باليوم الوطني للهجــرة عن استيائه من تصريحات الساسة الفرنسيين، مشيراً الى أنه في الوقت الذي تحتفل فيه الجزائر ذكرى انتفاضة 17 تشرين الاول /أكتوبر 1961، ونترحم على من ضحوا بأرواحهم وسقطوا في تلك الانتفاضة في باريس، ما يزال هناك في الضفة الأخرى حنين للفترة الاستعمارية.

هذه التصريحات تعود بالعلاقات بين البلدين الى نقطة الصفر، رغم الجهود المبذولة من الطرفين من أجل تجاوز ملف الذاكرة، وتحييده، باتخاذ إجراءات من الطرف الفرنسي على طريق الاعتراف بالجرائم الاستعمارية، وتوقف الطرف الجزائري عن التركيز على مطلب الاعتذار، والتخلي عن إصدار قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي، حتى وإن لم تكن السلطات الرسمية متحمسة للتصعيد، لكن الأحزاب التابعة لها وما يسمى منظمات العائلة الثورية، كانت تُمارس التصعيد في هذا الملف بين فترة وأخرى، إذ تعتبر فترة حكم الرئيس فرنسوا أولاند الأكثر صفاء وهدوءاً مقارنة بفترة سلفه نيكولا ساركوزي.

ورغم الجدل الذي أثارته تصريحات الرئيس الفرنسي الا أنه من غير المتوقع أن تؤثر بشكل جذري في العلاقات بين البلدين، لان ما يجمع السلطتين الجزائرية والفرنسية حالياً أكثر مما يفرقهما، وأن ما جرى على لسان أولاند مجرد سحابة صيف، وأن الأمور ستعود الى نصابها، علماً أن الادارة الفرنسية الحالية راحلة، فالانتخابات الرئاسية في فرنسا على الأبواب، وحظوظ أولاند في الاستمرار لولاية ثانية ضعيفة، مع وجود احتمالات قوية لعودة اليمين الى قصر الاليزيه، وهي عودة من شأنها اعادة طرح ملف الذاكرة على الطاولة، خاصة إذا ما عاد نيكولا ساركوزي الى سدة الحكم مجدداً، وسط تنامي اليمين المتطرف.