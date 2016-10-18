﻿إسرائيل تنهي إغلاق معابر غزة وتسمح بمرور البضائع

غزة – «القدس العربي»: أنهت السلطات الإسرائيلية عملية الإغلاق المفروض على قطاع غزة، والتي دامت لمدة أربعة أيام متتالية، بسبب الاحتفال بأحد الأعياد اليهودية. وفتحت سلطات الاحتلال صباح أمس الثلاثاء، معبري بيت حانون «إيرز» المخصص للأفراد في شمال القطاع، ومعبر كرم أبو سالم التجاري في جنوبه.

وسمحت بمرور شاحنات تقل بضائع وسلعا لقطاعات التجارة والصناعة، كما سمحت بمرور بضائع مخصصة للمساعدات.

وشملت عملية الفتح في اليوم الأول، ضخ كميات من الوقود المخصص للمركبات ولصالح شركة توليد الكهرباء في القطاع.

وقال المهندس رائد فتوج رئيس اللجنة الرئاسية لتنسيق دخول البضائع إلى غزة أنه سيتم بموجب عملية الفتح إدخال حوالي 750 شاحنة عبر كرم أبو سالم لجميع القطاعات.

ومن المقرر أن تستمر عملية الفتح حتى يوم الخميس المقبل، على أن يغلق يومي الجمعة والسبت، وهي أيام العطل الرسمية الأسبوعية، على أن يعاد فتحه من جديد يوم الأحد المقبل.

ويعد معبر كرم أبو سالم المنفذ التجاري الوحيد لسكان قطاع غزة الذي يتعرضون لحصار محكم منذ عشر سنوات، وتؤثر عمليات الإغلاق كثيرا على السكان المحاصرين.

وخلال الأيام الماضية، شهد جدول توزيع الكهرباء في القطاع خللا كبيرا، وبات التيار يصل السكان لمدة ست ساعات وصل مقابل 12 ساعة قطع، بعد أن كان يصل لمدة ثماني ساعات وصل مقابل مثلهن قطع. وسبب توقف أحد مولدات شركة الكهرباء عن العمل لنقص الوقود اللازم، بسبب إغلاق المعابر.

يشار إلى أن أزمة معابر غزة ستتواصل بعد أن أعلنت إسرائيل أنها ستغلقها لمدة 15 يوما هذا الشهر.