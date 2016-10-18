﻿صحافيون سودانيون يلجأون للمحكمة لانتزاع حقوقهم من وزير الصحة في ولاية الخرطوم

الخرطوم ـ «القدس العربي»: أعلن صحافيون كانوا يعملون في صحيفة «التغيير» المملوكة لمامون حميدة، وزير الصحة في حكومة ولاية الخرطوم، أن الناشر رفض إعطاءهم حقوقهم بعد أن اصدر قرارا بإيقاف الصحيفة في نهاية شهر تموز/ يوليو الماضي.

و قال الصحافي طارق عثمان رئيس قسم الأخبار بصحيفة «التغيير» (متوقفة عن الصدور) إنهم لجأوا لمحكمة العمل لانتزاع حقوقهم بعد أن فشلت كل الجهود السابقة وأضاف :» من عجز عن استرداد حقه فليس جديرا باستعادة حقوق الآخرين».

وأصدر مجلس إدارة صحيفة «التغيير» بيانا عقب مصادرة طبعة من الصحيفة في الثامن والعشرين من تموز/ يوليو الماضي أعلن فيه إيقاف صدور الصحيفة، وقال المجلس في بيانه :»تابعنا بكل أسف المضايقات الأخيرة التي ظلت تتعرض لها الصحيفة وتوالي عمليات مصادرتها من المطبعة بعد اكتمال طباعتها، الأمر الذي جعل المجلس يشعر بأن هناك مخططا مدبرا وغير مبرر يستهدف الصحيفة بإعاقة استمرار صدورها اليومي، ولم يجد المجلس ما يسوغ تلك المصادرات التي لحقت بالصحيفة دون غيرها، ولهذا رأى المجلس إنه من المتعذر مواصلة الصحيفة للصدور في مثل هذه الأجواء الغائمة والملتبسة فقرر تعليق صدورها».

وعانت صحيفة «التغيير» التي يمتلكها وزير الصحة في ولاية الخرطوم، مأمون حميدة، من مصادرات عديدة طوال الفترة الماضية. وتعاني الصحافة السودانية من القمع والمنع عن الصدور رغم الحديث عن الحريات الواسعة التي تم الاتفاق عليها ضمن مخرجات الحوار الوطني التي أجيزت هذا الشهر.

وفي خطوة متكررة صادرت السلطات طبعة الأمس من صحيفة «الجريدة» اليومية دون توضيح الأسباب الأمر الذي جعل المراقبين يشككون في نتائج الحوار الوطني وحديث البشير التلفزيوني الآخر عن عدم خشيتهم من إتاحة الحريات.

وفي شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي انتقد الرئيس السوداني عمر البشير الصحافة السودانية ووجّه اتهاما صريحا لإإعلام، متوعداً بأنه سيتولى أمر الإعلام بنفسه وأبدى امتعاضه الواضح وضيقه من الأقلام التي تكتب ضد سياسة نظامه.

وفي خطابه أمام الجلسة الافتتاحية لدورة الانعقاد الثانية للهيئة التشريعية القومية في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ربط البشير حرية الإعلام في بلاده باقترانها بالمسؤولية والالتزام بالقانون، وطالب الصحافيين بالعمل على تغذية المجتمع بالقيم الفاضلة.