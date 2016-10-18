﻿مصادر من داخل الموصل تؤكد ارتفاع معنويات السكان لقرب تحريرهم وتصاعد المقاومة ضد تنظيم «الدولة»

الموصل ـ «القدس العربي»: اكد سكان الموصل في اتصالات مع ذويهم، ان معنويات سكان الموصل ارتفعت مع بدء عملية تحرير مدينتهم، في الوقت الذي نشطت فيه خلايا المقاومة لاصطياد عناصر التنظيم، بالتزامن مع حملات اعدامات ضد ابنائها.

ووصف النائب عن نينوى شيخ محي الدين المزوري لـ«القدس العربي» الوضع في مدينة الموصل، بالمزري جدا مع تزايد حشود القوات العراقية حول المدينة، بسبب زيادة الضغوط التي يمارسها عناصر تنظيم «الدولة» ضد السكان ومضايقتهم من خلال الاجراءات المشددة مثل القيام بحملة اعتقالات واسعة للضباط في الجيش السابق والشباب واعدم الكثير منهم ومنع استخدام خدمات الاتصالات الهاتفية والستالايت بكافة انواعها ومعاقبة المخالفين، كما قام التنظيم بحفر الخنادق وملأها بالنفط في العديد من احياء المدينة وقطّع الشوارع والجسور بالكتل الكونكريتية.

واكد المزوري ان معنويات اهالي المدينة عالية وخاصة بين الشباب لقرب الخلاص من كابوس التنظيم الإرهابي وهناك تحركات من بعض الشباب الذين شجعتهم حشود القوات حول الموصل، والراغبين بالانتقام من عناصر التنظيم الذين قتلوا افراد من عائلاتهم والسعي لمنعهم من الفرار خارج المدينة. كما صعدت خلايا المقاومة من نشاطها في استهداف عناصر التنظيم.

وعن دور مجلس المحافظة اثناء وبعد المعركة، اكد ان الجهود تنصب على تهيئة مخيمات استقبال النازحين المتوقع خروجهم من المدينة، حيث تم اعداد 13 مخيم للنازحين، مع توفير المستلزمات الاساسية والمواد الغذائية لاستقبال النازحين اثناء المعركة، منوها إلى ان الحكومة المحلية اعدت خطة للتعامل مع اوضاع المحافظة بعد التحرير ركزت على اعادة النازحين باسرع وقت وتقديم المواد الغذائية الضرورية لمساعدة الناس، خاصة وان هناك شحة كبيرة بالمواد الغذائية نتيجة الحصار الشديد على المدينة ومكوث الناس في بيوتهم خوفا من القصف او الاعتقال على يد عناصر التنظيم. وبدوره، اكد المتحدث باسم قوة الحشد الوطني زهير الجبوري لـ»القدس العربي» ان الحشد الوطني تم تحديد دوره في المعركة وهو يقاتل تحت امرة الجيش العراقي وستكون ساحة عمله في محور الكوير والموصل.

وان حالة من الفرح تعم اهالي الموصل لقرب تحريرهم من التنظيم الظالم، مع حالة من القلق والخوف من ان يكون القصف على المدينة من قبل القوات العراقية والدولية غير دقيق ويسبب خسائر مدنية.

واكد الجبوري ان معنويات عناصر التنظيم منهارة وخاصة بعد استعادة القيارة منه وتصاعد القصف العنيف على مواقعه في المدينة، حيث قام التنظيم باعدام اعداد كبيرة من عناصره من الذين حاولوا الخروج من المدينة وعينوا المدعو قرباش اوغلو واليا على الموصل بعد اعدام الوالي السابق الذي حاول الفرار.

وان كتائب الموصل التابعة للحشد الوطني، تزايد نشاطها باصطياد عناصر داعش بشكل كبير رغم اقدام التنظيم على القاء القبض على الكثير من الضباط والعسكريين واعدامهم لتخويف السكان.

واشار الجبوري ان شركات الاتصالات اقامت ابراج فوق منطقة جبلية قرب الموصل لتقوية الاتصالات وخصصت خطوط مجانية لاتاحة الفرصة للاهالي الذين يحتفظون باجهزة موبايلات للاتصال بذويهم خارج المدينة، مؤكدا ان الاتصالات متواصلة مع الاهالي في الموصل لمتابعة اوضعهم والاطمئنان عليهم.

وذكرت النائبة عن نينوى نورة البجاري لـ«القدس العربي» ان اوضاع سكان الموصل مأساوية بسبب الضغوط التي يمارسها التنظيم الإرهابي عليهم، لكن المعنويات مرتفعة لدى الناس المحاصرين في المدينة وخاصة بعد تحرير القيارة والشرقاط مؤخرا، حيث كان الناس قبل ذلك فاقدين الامل بتحرير مدينتهم من التنظيم، منوهة ان الاهالي يستتبشرون بدخول القوات العراقية، داعية الحكومة العراقية إلى تكون القوات النظامية من الجيش والشرطة الاتحادية هي التي تدخل المدينة لتطمين الناس وتشجيعهم على التعاون مع القوات الامنية. واكدت البجاري ان الاتصالات من داخل المدينة ولو انها ضعيفة ولكنها تشير إلى تصاعد نشاط كتائب المقاومة ضد عناصر التنظيم، كما تفيد الاخبار ان عناصر التنظيم معنوياتهم منهارة ويحاولون الفرار.

واشارت البجاري إلى قيام عناصر التنظيم بحملات تفتيش على البيوت مصطحبا معه عدد من النساء وقاموا بتفتيش البيوت بدقة بحثا عن اجهزة الاتصالات والموبايلات واجهزة الستالايت والسلاح، حيث يقومون بمصادرتها وفرض غرامات كبيرة على البيوت التي يعثر عليها فيها، كما قام التنظيم باعدام 17 مواطنا وجدوا عنده موبايلات، بتهمة التخابر مع الاجهزة الأمنية الحكومية.

وعبرت عن الأمل في سرعة تحرير الموصل من التنظيم الإرهابي وعودة النازحين إلى مناطقهم قبل حلول موسم الشتاء.

وتعد معركة تحرير الموصل، معركة فاصلة بين القوات العراقية المشتركة وبين تنظيم الدولة الذي استولى على المدينة منذ حزيران/يونيو 2014، وسيكون استرجاع المدينة من سيطرته الضربة القاصمة لوجوده في العراق.