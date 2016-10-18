﻿محكمة النقض في مصر تؤجل النظر في قضية «اقتحام السجون» لإلغاء عقوبة إعدام محمد مرسي

القاهرة ـ «القدس العربي»: أجلت محكمة النقض أمس أولى جلسات نظر الطعن المقدم من الرئيس الأسبق محمد مرسي وبعض من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، ﻹلغاء عقوبة الإعدام والمؤبد الصادرة ضدهم في قضية اقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني، لجلسة 15 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل للاطلاع.

وتضم القضية 129 متهمًا، بينهم 93 متهمًا هاربًا من عناصر حماس وحزب الله والجماعات التكفيرية وجماعة الإخوان الإرهابية.

وأوصت نيابة النقض أثناء نظر الجلسة، بقبول الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن المتهمين وإلغاء عقوبة الإعدام والسجن الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات وإعادة محاكمتهم مرة أخرى.

وتقدمت هيئة الدفاع بطلب لمحكمة النقض للتصريح باستخراج نسخة من مذكرة رأي نيابة النقض الاستشاري للإطلاع عليها، كما طالبوا بتأجيل نظر الطعن للاطلاع على المذكرة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، قضت في شهر يونيو/ حزيران من العام الماضي، بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائبه رشاد البيومي، ومحي حامد ومحمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب السابق، والقيادي عصام العريان، بالإعدام شنقًا، كما عاقبت 20 متهمًا «حضوريًا» بالسجن المؤبد، ويوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين و92 متهمًا من التنظيم الدولي للإخوان وعناصر من حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» بالإعدام شنقًا، وبمعاقبة 21 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد، وبمعاقبة ثمانية متهمين هاربين من بينهم قيادات بحزب الله اللبناني بالحبس سنتين وذلك لإدانتهم باقتحام السجون واختطاف وقتل ضباط وأفراد الشرطة وإتلاف المنشآت العامة إبان ثورة 25 يناير/كانون الثاني.