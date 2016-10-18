﻿فلسطين تشارك في الدورة الثالثة والأربعين لوزراء خارجية التعاون الإسلامي في طشقند

رام الله – «القدس العربي»: افتتحت أعمال الدورة الثالثة والأربعين لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي في العاصمة الأوزبكية طشقند بمشاركة دولة فلسطين بوفد برئاسة رياض المالكي وزير الخارجية .وتتناول أعمال الدورة عددا من القضايا الرئيسية على الأجندة الدولية على رأسها قضية فلسطين والقدس الشريف تحديداً في ظل الظروف والتحديات التي تمر بها القضية الفلسطينية نتيجة للهجمة الاستعمارية الشرسة التي تشنها إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال على الأراضي الفلسطينية تحديداً القدس الشريف .

وتتطرق الدورة أيضاً إلى أعمال مكتب مقاطعة إسرائيل وآخر التطورات المتعلقة بعملية السلام. فيما تتضمن أجندة أعمال الدورة الأراضي العربية المحتلة والنزاعات في العالم الإسلامي ومكافحة الإرهاب الدولي وإصلاح الأمم المتحدة وقضايا التسلح والإسلاموفوبيا.

ومن المتوقع أن تتبنى الدورة مشروع قرار يتعلق بالأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة وتحديداً في القدس الشريف والموقف المبدئي لدول المنظمة في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني في كفاحه العادل وصموده على أرضه كما يتطرق إلى الخطوات التي تتخذها دول المنظمة لمواجهة الإجراءات غير الشرعية للاحتلال الإسرائيلي . ويلقي وزير الخارجية كلمة فلسطين في الدورة كما يعقد عددا من اللقاءات الثنائية مع نظرائه.

وافتتح الدورة وزير خارجية الكويت رئيس الدورة السابقة، بشكر الدول المضيفة على تنظيمها أعمال الدورة الحالية وطالب بمضاعفة الجهود بين الدول الأعضاء والتضامن فيما بينها حتى يتمكن الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة، مشدداً على أن السلام يرتكز على إنسحاب إسرائيل الكامل من أرض دولة فلسطين المحتلة .

وألقى رئيس جمهورية أوزبكستان المؤقت شوكت ميرزيويف كلمة تناول فيها عنوان الدورة المتمثلة بالتعليم والتنوير. وأكد على أن بلاده ستسعى خلال رئاستها لمجلس وزراء الخارجية إلى تعزيز دور المنظمة على جميع المستويات .

وشدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد مدني على أهمية مواجهة التحديات التي تواجه الأمة الإسلامية وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي أنشئت المنظمة من أجلها وإيلائها الاهتمام المستحق وأهمية عدم التفكير بالمنظمة كمنتدى لإلقاء الكلمات وتبادل الحوار فقط ولكن تحويلها إلى إرادة لمواجهة التحديات الرئيسية التي تواجه العالم الإسلامي والتغلب عليها.

ويأتي افتتاح الاجتماع الإسلامي في وقت كثف فيه المتطرفون اليهود اقتحامهم للمسجد الأقصى في القدس المحتلة. وأكدت الأوقاف الإسلامية أن 250 متطرفا يهوديا اقتحموا ساحات المسجد في الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء عبر باب المغاربة الأقرب إلى المسجد وعن طريق مجموعات متتالية تولت شرطة الاحتلال وأذرعها المختلفة توفير الحماية لهم.

وتصدى المصلون وطلبة العلم في المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين وجولاتهم بهتافات التكبير أو مراقبتهم طوال فترة الاقتحام ونجحوا في منعهم من أداء طقوس تلمودية داخله إلى حين الخروج منه.

ويتذرع المتطرفون اليهود لاقتحام المسجد بعيد العرش اليهودي الذي ارتفعت فيه وتيرة الدعوات من منظمات الهيكل اليهودي المتطرفة لأنصارها للمشاركة في اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى ومحاولة إقامة طقوس تلمودية فيه لمناسبة العرش اليهودي.أما على الصعيد السياسي فقد أكد ديمتري دلياني عضو المجلس الثوري لحركة فتح والأمين العام للتجمع الوطني المسيحي في الأراضي المقدسة استمرار المقاومة الميدانية الشعبية في مدينة القدس، مشيراً إلى تطورها نتيجة لممارسات الاحتلال القمعية بحق المقدسيين حتى دحر الاحتلال.

واعتبر في حديث لإذاعة «موطني» المحلية أن استفزازات الاحتلال واستهداف جامعة القدس وطلبتها جزء من الحياة اليومية التي يعيشها المقدسي في العاصمة المحتلة، لافتاً إلى استمرار المقاومة الشعبية الميدانية دفاعاً عن المدينة المقدسة، وإلى أن الاحتلال لن يستطيع تغيير مجريات الأحداث في القدس المحتلة.