﻿تنظيم «الدولة» يرمم منازل في بلدة السخنة السورية لتكون مقراً لعائلات قادته من الموصل

دمشق ـ «القدس العربي»: قالت مصادر عسكرية سورية لـ «القدس العربي» إن استخبارات الجيش السوري لديها معلومات عن أن قيادة تنظيم «الدولة» في بلدة السخنة في ريف حمص تقوم منذ عشرة أيام بترميم عدد من المنازل داخل البلدة كما يقوم عناصر التنظيم باستئجار ما يتوفر لديهم من منازل أخرى دون الافصاح عن دوافعهم في ذلك.

المصادر قالت إن تنظيم «الدولة» قام وبسرعة كبيرة بترميم المنازل التي سبق أن تعرضت لقصف من الطيران الروسي أو السوري بهدف إعادة تأهيلها لتكون ملاذاً لعائلات ولشخصيات من التنظيم ممن سيهربون من مدينة الموصل العراقية إلى الأراضي السورية وإن التنظيم أيضاً قام باستئجار منازل جديدة داخل البلدة لهذا الغرض أيضاً.

وتقع بلدة السخنة بين محافظتي حمص ودير الزور وتبعد عن مدينة تدمر الأثرية حوالي 70 كم ويسيطر عليها تنظيم الدولة منذ فترة طويلة.

وربما يكون تنظيم «الدولة» قد اختار بلدة السخنة ملاذاً لعدد من عوائل قياداته لكونه بلدة لا تحمل أهمية استراتيجية ولا تشكل هدفاً يستحق عملية عسكرية يشنها الجيش السوري وحلفاؤه على الأقل في المرحلة الحالية.

في سياق متصل أيضاً فإن قيادة التنظيم في ولاية الرقة أوعزت لعناصرها قبل أسابيع عدة للنظر في المنازل غير المسكونة بمدينة الرقة ومراجعة أصحابها بهدف استعمالها والاستفادة منها لتكون مستقراً للقادمين من التنظيم من مدينة الموصل العراقية.

وانطلقت في مدينة الموصل في العراق عملية عسكرية واسعة بأكثر من ستين الف مقاتل عراقي من الجيش والشرطة والحشد الشعبي بهدف طرد تنظيم «الدولة» من المدينة بعد أشهر طويلة من سيطرته عليها.