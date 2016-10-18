﻿الخارجية الأمريكية تتهم النظام السوري بالتواطؤ مع تنظيم «الدولة» وتعتبر العرض الروسي حول حلب «قصيراً ومتأخراً»

واشنطن ـ «القدس العربي»: حول ترحيب النظام السوري بالعمليات ضد تنظيم «الدولة» في الموصل قال نائب الناطق بإسم الخارجية الأمريكية مارك تونر «ان النظام السوري يهاجم المعارضة السورية المعتدلة في حلب وحولها أكثر من مهاجمتهم لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا».

وأضاف تونر «أن هناك تواطؤاً بين النظام السوري وتنظيم الدولة في سوريا، وأننا والتحالف نقوم بالتصدي لتنظيم الدولة بالتحالف مع المجموعات الاثنية في شمال سوريا».

وعندما سئل هل هناك تعاون طائفي بين النظام السوري والعراقي والإيراني ضد السنة في الموصل؟

أجاب تونر «اننا نثق بالعملية التي تقودها الحكومة العراقية وإذا نشبت أي مشاكل طائفية فإن الحكومة العراقية ستعالجها، وإذا حاول مقاتلو الدولة الإسلامية الهروب إلى سوريا فسيجري التصدي لهم واذا حاولوا الاختلاط مع المدنيين الهاربين من الموصل فسيجري كشفهم».

وحول عرض وزارة الدفاع الروسية بأن القوات السورية والروسية ستوقف الهجمات ضد حلب الشرقية في 20 تشرين الأول/ اكتوبر وعلى المقاتلين مغادرة المدينة عبر ممرات آمنة وعليهم أن يزيلوا الألغام حتى يمكن للمدنيين مغادرة حلب.

علق الناطق بقوله «إن سكان حلب تعرضوا لقصف مستمر تقريباً وغارات جوية لأعوام ماضية ولكنه تصاعد في الأشهر الماضية وقتل العديد من المدنيين ودمرت البنى التحتية وجرى تجويع السكان ولكنهم صمدوا لوقت طويل وفشلت محاولات طرد المعارضة والمدنيين من المدينة، ولنرى اذا كان هناك وقف لـ8 ساعات للعذابات التي يتعرض لها شعب حلب، وهذا أمر جيد، ولكن بصراحة انه وقت قصير وجاء متأخراً كثيراً، وقد أجرينا مباحثات مع الروس في لوزان في نهاية الأسبوع الماضي لتطبيق وقف الأعمال العدائية في حلب ولا نريد تصعيداً في العمليات العسكرية».