﻿العاهل المغربي يزور وزير الحكومة السابق في المشفى للمرة الثانية خلال يومين

الرباط – «القدس العربي»: قام العاهل المغربي الملك محمد السادس الإثنين بزيارة عبد الرحمن اليوسفي، الوزير الأول السابق، في المصحة الطبية التي يرقد فيها بالدار البيضاء، وذلك للمرة الثانية خلال يومين.

وكان الملك قد ظهر في صور أثناء معايدته عبد الرحمن اليوسفي لأول مرة يوم السبت. وكتب الصحافي لحسن لعسيبي، المقرب من اليوسفي، على صفحته على الفيسبوك «غادر منذ لحظات جلالة الملك محمد السادس مستشفى الشيخ خليفة بالدارالبيضاء بعد أن زار للمرة الثانية أيقونة الاتحاديين الأخ عبد الرحمن اليوسفي».

وأضاف العسيبي: «كان اللقاء حميمياً جداً، مباشرة بعدها دخل الفريق الطبي المتابع لوضعية الأخ اليوسفي وأكدوا لزوجته تحسن حالته ولله الحمد». وكشف لعسيبي أن «الملك يتابع بدقة تفاصيل وضعية سي عبد الرحمن وأصدر أوامره أن يأتي كل الأكل المخصص للزعيم الوطني الكبير من مطبخ القصر الملكي» وهو ما اعتبره «رعاية ملكية وإنسانية رفيعة من جلالته».