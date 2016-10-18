﻿بدء المرحلة الثانية من تحرير الموصل بنجاح كبير للقوات العراقية

الموصل ـ «القدس العربي»: أعلنت القوات العراقية المشتركة، عن بدء المرحلة الثانية من عمليات ( قادمون يا نينوى) لتحرير الموصل من تنظيم «الدولة» وسط نجاح القوات في استعادة مدن وقرى ومناطق عديدة.

وأعلنت المصادر العسكرية العراقية أن قوات الفرقة 15 التابعة للجيش العراقي قد انطلقت، أمس الثلاثاء ،في عملية تحرير مدينة الموصل تجاه قرى (الحود، زاكه، خباته، سرد) التي تقع ضمن محور القيارة جنوب الموصل، للانطلاق منها في الأيام المقبلة نحو ناحية شور وحمام العليل.

وأفادت خلية الإعلام الحربي، ان قطعات الفرقة 15 تمكنت من تحرير قرية الحود في المحور الجنوبي لمدينة الموصل، مضيفةً ان تلك القطعات رفعت العلم العراقي على القرية بعد تكبيد العدو خسائر كبيرة بالأرواح والمعدات، بينما ما زالت الاشتباكات تجري في القرى الأخرى.

وقد وصلت قطعات الفرقة التاسعة المدرعة إلى مشارف قضاء الحمدانية جنوب شرق الموصل، بينما انسحب مقاتلو التنظيم من قرى في المنطقة.

ووفقا للمصادر العسكرية، فإن المرحلة الأولى من استعادة الموصل والتي من المفترض أن تصل خلالها قوات البيشمركه عند محور الخازر شرقي الموصل إلى قضاء الحمدانية، حققت نتائج إيجابية ضمن الأهداف المرسومة لها. وضمن المرحلة الثانية من خطة الهجوم، فان قوات الفرقة الـ15 في الجيش العراقي تمكنت من تحرير ثلاث قرى في ناحية الشورة،(60 كم جنوب الموصل)، بينما تمكنت قوات مشتركة من الفرقة التاسعة من الجيش العراقي ومكافحة الإرهاب بفرض حصار على قضاء الحمدانية، شمالي الموصل، من أربعة محاور، وبدأت في قصف المدينة قصفا مركزا بالمدفعية والراجمات لتحطيم دفاعات ومواقع التنظيم فيها وتمهيدا لاقتحامها.

وستشكل المرحلة الثانية المتعلقة باقتحام الحمدانية منطلقاً للقوات العراقية لاستعادة قضاء الحمدانية الذي يمثل أقرب النقاط الجغرافية إلى مدينة الموصل ( 10 كيلومترات).

كما أعلنت خلية الإعلام الحربي، عن تحرير قرية «اللزاكة» جنوب الموصل ورفع العلم العراقي فوقها.

وقال بيان الخلية، إن «قطعات الفرقة 15 في عمليات تحرير نينوى حررت قرية اللزاكة وترفع العلم العراقي بعد تكبيد العدو خسائر بالأرواح والمعدات».

وأضافت الخلية، أن «أهالي قريتي الحود واللزاكة ينتقضون ضد الدواعش ويقتلون العناصر الإرهابية ويساندون قطعات الجيش العراقي».

وذكر بيان آخر للخلية امس الثلاثاء، ان الجيش العراقي تمكن ايضا من استعادة قرية السرت شمال القيارة.

وكان رئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عثمان الغانمي، اكد في حديث إلى (المدى برس)، خلال تواجده مع قوات الفرقة التاسعة في المحور الجنوبي الشرقي لمدينة الموصل، إن «قواتنا تتقدم هنا من ثلاثة محاور وفق ما خططنا له بل تم التسارع بتطبيق الخطة نتيجة انهيار العدو وانهزامه»، مبيناً أن «قسماً من هذه القوات طوق الحمدانية وقسم آخر مستمرة بالتقدم من المحاور الأخرى»، مؤكدا أن «قوات التحالف تقدم الإسناد الجوي لنا والكل راضٍ عن الأداء».

واعلن قائد في البيشمركه ان المعركة مستمرة وقد تستغرق وقتا طويلا حسب درجة مقاومة «التنظيم « لهجوم القوات المشتركة عليه.

واكد جبار ياور الأمين العام لوزارة البيشمركه في لقاء متلفز تابعته «القدس العربي» ان القوات الكردية تمكنت في اليوم الأول من المعركة من تحرير 8 قرى ومساحة من الارض تصل إلى 200 كلم مربع ،مشيرا إلى ان معنويات عناصر التنظيم تعاني انهيارا كبيرا ومقاومتهم ضعيفة تقتصر على زرع العبوات الناسفة واستخدام العربات المفخخة وبعض الانتحاريين، واصفا هذا الاسلوب بعدم المجدي في ايقاف تقدم القوات المشتركة لأنه اصبح معروفا.

وأكد ان خطة تحرير الموصل حددت لكل قوة هدفا ودورا ومحمور للعمل ضمنه، وان البيشمركه ( 4 آلاف مقاتل) محدد لها محور سهل نينوى، مؤكدا ان القوات التي ستدخل الموصل هي الجيش والشرطة الاتحادية والشرطة المحلية.

واعلن بيان للبيشمركه ان القرى المحررة هي باسخرة وخرابة السلطان وكبرلي وبازكردان وشاقولي وبدنة الصغيرة وبدنة الكبيرة وشيخ امير، كما تم تحرير معمل الكاشي غرب حسن شام. كما ان العمليات اسفرت كذلك عن تدمير اربعة عجلات مفخخة تابعة للتنظيم الإرهابي.

وضمن السياق، ذكرت مصادر أمنية، ان رتلا كبيرا للتنظيم تم تدميره بقصف جوي عند الحدود العراقية السورية، مبينا أن الرتل كان يضم عناصراً عرب وأجانب كانوا يحاولون الهروب نحو الرقة السورية.

واشارت المصادر، ان الرتل مؤلف من نحو 30 عربة كانت تقل عناصر عرب وأجانب بالتنظيم، ما أسفر عن تدمير الطائرات للرتل بالكامل ومقتل معظم من فيه».

وضمن السياق، ذكرت المصادر الأمنية ان قوات جهاز مكافحة الإرهاب قامت بعملية إنزال جوية، تتم من خلالها السيطرة على معمل كبريت المشراق جنوب مدينة الموصل. ويحتل تحرير المعمل المذكور من التنظيم اهمية استراتيجية نظرا للمخاوف الكثيرة من امكانية استخدام مخزوناته من المواد الكيمياوية من قبل التنظيم في اعداد اسلحة كيمياوية لقصف القوات المشتركة بها أثناء المعركة.

ويشارك في عملية ( قادمون يا نينوى) لتحرير الموصل من تنظيم «الدولة» حوالى 30 ألف عنصر من القوات الحكومية العراقية من جيش وشرطة وقوات مكافحة الإرهاب وبيشمركه ومقاتلي العشائر، وبدعم من طيران التحالف الدولي.

بينما تشير المعلومات الاستخبارية إلى ان عدد مسلحي التنظيم في الموصل ومحيطها، يتراوح بين 3 -5 آلاف مسلح.

ويأمل المراقبون ان يلجأ التنظيم إلى الفرار من الموصل، وذلك لتقصير وقت المعركة وتقليل الخسائر البشرية والمادية في المدينة التي ما زال فيها نحو مليون من المدنيين المحاصرين.