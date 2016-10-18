﻿أمير تنظيم «الدولة» في عين الحلوة يكشف بنك الأهداف: نفط الزهراني وكهرباء الجيّة وقناة الجديد وكازينو لبنان واغتيال بارز

بيروت ـ «القدس العربي»: أعلنت مديرية التوجيه في الجيش اللبناني «أن مديرية المخابرات أحالت على القضاء المختص أمير تنظيم «داعش» الإرهابي الموقوف عماد ياسين الذي اعترف بنتيجة التحقيقات التي أجريت معه بإشراف القضاء المختص، بقتل أربعة أشخاص والمشاركة في قتل أربعة آخرين، وقيامه بتنفيذ خمس عمليات تفجير داخل مخيم عين الحلوة، وإنشاء تنظيم إرهابي باسم «عصبة المهاجرين والأنصار في بلاد الشام» مرتبط بتنظيم «داعـش» الإرهـابي في الرقّة».

ولفت البيان إلى «أن الموقوف وضع مخططاً دقيقاً لاستهداف مخازن الجيش اللبناني ومراكزه ووحداته لدى اندلاع أيّ معركة مع التنظيم الجديد، كما أقدم على تقسيم مخيم عين الحلوة إلى قطاعات عسكرية، وتعيين أمراء ومجلس شورى لذلك، ووضع لائحة بأهداف سياحية واقتصادية في لبنان شملت: محطة النفط في الزهراني، محطة توليد الطاقة الكهربائية في الجيّة، مبنى تلفزيون «الجديد»، سوق الإثنين في مدينة النبطية، مطعم الـ KFC في جونية، وكازينو لبنان، بالإضافة إلى التحضير لعمـلية اغتـيال شخصـية سيـاسية بارزة».