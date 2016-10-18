﻿التحقيق مع إعلامي تونسي شجّع إحدى الضحايا على الزواج من مغتصبها

تونس – «القدس العربي»: قررت هيئة الاتصال التونسية (الهايكا) استجـــــواب أحد مقدمي البرامج التلفزيونية إثر محاولته الضغــــط على إحــــدى ضحايا الاغتصاب ودفعها للزواج من المعتدي عليها، وهــــو أثار جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعـــي ودفع القناة التي تبث البرامج إلى الالتزام بطلب «الهايكا» عدم بث الحلقة المذكورة وسحبها من صفحاتها الاجتماعية.

وأصدرت «الهايكا» بياناً أكد فيه أنها استدعت الإعلامي علاء الشابي مقدم برنامج «عندي مانقلك» والمحامي عبد العزيز الصيد بصفته نائب الممثل القانوني لقناة «الحوار التونسي» إثر «مخالفتهما» للفصل 30 من المرسوم الخاص بحرية الاتصال السمعي والبصري (فيما يتعلق باحترام كرامة الإنسان وحياته الخاصة)، و»ذلك على خلفية حلقة البرنامج المذكور التي تم بثها بتاريخ 14 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري في جزئها المتعلق بتعرض فتاة قاصر للاغتصاب».

وأضاف البيان «بعد الاستماع للسيدين علاء الشابي وعبد العزيز الصيد حول ملابسات ما وقع بثه في الحلقة المذكورة، طلب محامي القناة من المجلس إرجاء البت في هذا الملف إلى يوم الثلاثاء 18 تشرين الأول/أكتوبر حتى يتسنى له مد الهيئة بجملة من الوثائق والمعطيات، معبراً عن التزام القناة مبدئياً رغبته بعدم إعادة بث الحلقة وسحبها من موقع القناة ومن صفحاتها على شبكات التواصل الاجتماعي».

وأطلق عدد من النشطاء قبل أيام حملة ضد مقدم برنامج «عندي مانقلك» (لدي ما أقوله لك) بعنوان «سي علاء عقاب الاغتصاب مش العرس» إثر بث الحلقة المذكورة، متهمين الشابي بمحاولة الضغط على فتاة تبلغ من العمر 18 سنة تعرضت للاغتصاب من شقيق زوجة ابيها وشخصين اخرين من اقاربها، لدفعها إلى الزواج من أحد المغتصبين.

وكتب أحد المعلقين «التونسية ليست جارية لدى الرجال، ومن يغتصب فتاة يجب إعدامه وليس دفعها للزواج به»، وأضافت إحدى المستخدمات ضمن هاشتاغ «#زيدو_تاجرو_بالناس»:»عقاب الاغتصاب ليس الزواج، سيد علاء، ومن الخطأ أن تجعل الضحية، وليس المعتدي، هي المذنب أمام الإعلام، عقاب الاغتصاب هو السجن مدى الحياة».

فيما أكد الشابي، في تصريح صحافي، أن ما قاله برنامجه «أُخرج من سياقه»، موضحاً أن «عقاب المُغتصب هو السجن، ولكن تقرير الطبيب الشرعي لم يثبت عملية الاغتصاب ولهذا السبب دعوتها إلى الزواج من قريبها»، مؤكداً أن الفتاة المعنية (الضحية) أخطأت لأنّها لم تكشف عمّا تعرّضت له منذ البداية.