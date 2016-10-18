﻿تظاهرة حاشدة تطوق مبنى السفارة التركية وفشل وفد تركي لإقناع بغداد بالمشاركة في تحرير الموصل

بغداد ـ «القدس العربي»: تظاهر اتباع مقتدى الصدر أمام السفارة التركية في بغداد للاحتجاج على تواجد القوات التركية في شمال العراق دون موافقة حكومته، في وقت اخفقت جهود وفد تركي زار العاصمة العراقية في التوصل إلى اتفاق بخصوص تواجد القوة التركية في شمال العراق.

فقد انطلق آلاف من اتباع الصدر، امس الثلاثاء، في تظاهرة حاشدة امام السفارة التركية في الوزيرية وسط العاصمة العراقية، ضد وجود القوات التركية في معسكر بعشيقة قرب الموصل.

وتحدث ابراهيم الجابري مدير مكتب الصدر في بغداد لـ«القدس العربي» بأن الحشود الكبيرة المشاركة في التظاهرة تعطي رسالة برفض العراقيين لوجود اية قوة عسكرية أجنبية على اراضيه، وانهم لن يتساهلوا او يتجاهلوا وجود القوات التركية في شمال العراق دون موافقة حكومته.

وطالب الحكومة التركية الاسراع بسحب جنودها من العراق بالطرق السلمية قبل ان تضطر لسحبهم وهي ذليلة مذكرا اياها بمصير جيوش الاحتلال التي غزت العراق وآخرها قوات الاحتلال الأمريكي عام 2003، والتي قاتلها الشعب العراقي واجبرها على مغادرة العراق بعد تقديم الآلاف من جنودها قتلى.

ودعا إلى اغلاق السفارة التركية التي أسماها بـ«قوات احتلال» وقطع العلاقة مع تركيا، اضافة إلى مقاطعة المنتجات التركية.

وقد رفع المتظاهرون شعارات ورددوا هتافات مؤيدة للقوات الأمنية في معركة الموصل ومناوئة للقوات التركية وللسفارة التي اغلقت ابوابها وخلت من الموظفين والمراجعين، وسط انباء عن مغادرة كافة موظفي السفارة وتوجههم إلى فندق الرشيد وسط المنطقة الخضراء، تحسبا من اجتياح المتظاهرين للسفارة.

وفي سياق آخر، اجتمع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، امس الثلاثاء، مع قادة الحشد الشعبي، لبحث عمليات تحرير مدينة الموصل من عصابات التنظيم الإرهابية.

وقام وفد من قادة الحشد الشعبي يضم الأمين العام لمنظمة بدر النائب هادي العامري وأمين عصائب أهل الحق قيس الخزعلي وامين حركة النجباء اكرم الكعبي ونائب رئيس هيأة الحشد الشعبي ابو مهدي المهدس، بزيارة إلى محافظة النجف والتقى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في منزله بالحنانة في المحافظة لبحث دور الحشد الشعبي في عمليات تحرير الموصل».

ومن جهة اخرى، أكدت وزارة الخارجية العراقية، أن الوفد التركي الذي زار العراق، قدّم أفكارا بشأن قواتها لكنها لم ترق إلى مستوى الاستجابة لمطلب العراق، مبينة أن العراق معتمد على قواته الوطنية في عملية تحرير الموصل.

وتلا المتحدث باسم الوزارة احمد جمال بيانا جاء فيه، إن «الوفد التركي الرسمي الذي وصل إلى بغداد يوم امس الأول الاثنين للتفاوض من اجل انسحاب قوات بلاده من الأراضي العراقية، قدّم أفكارا بهذا الخصوص، ولكنه استدرك، أن «تلك الأفكار لم ترق إلى مستوى الاستجابة لمطلب العراق بأن على تركيا سحب قواتها من معسكر بعشيقة واحترام سيادة أراضيه»، مشيرا إلى أن «العراق يؤكد اعتماده على قواته الوطنية البطلة في عملية تحرير الموصل وعدم السماح بوجود قوات أجنبية مقاتلة على الأرض العراقية».

وقال المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي، ان المباحثات مع الوفد التركي الذي زار بغداد، اكدت تمسك الجانب التركي بموقفه بشأن الابقاء على القوات التركية في شمال العراق والمشاركة في العمليات العسكرية لتحرير نينوى.

وقال في تصريح متلفز «كنا نأمل ان يأتي الوفد التركي برؤى مختلفة تسهم في تخفيف التوتر الحاصل بين البلدين ولكن للأسف لم يأت بجديد».

واكد الحديثي «رفض العراق مشاركة القوات التركية في معارك الموصل باي شكل من الاشكال « مهددا أن العراق سيلجأ إلى القانون الدولي والمنظمات الدولية لإنهاء التجاوزات التركية على سيادته ووحدة أراضيه».

وكان الوفد التركي برئاسة أوميت يالجين نائب وزير ‏‏الخارجية ويضم مسؤولين أمنيين، وصل إلى بغداد ،مساء امس الأول الاثنين، وأجرى مباحثات رسمية بشأن وجود القوات التركية في الأراضي العراقية.