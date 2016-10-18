﻿بن كيران يسعى لتأمين أغلبية مريحة وعزل حزب الأصالة والمعاصرة

الرباط ـ «القدس العربي»: يدفع عبد الاله بن كيران، الامين العام لحزب العدالة والتنمية، رئيس الحكومة المغربية المكلف، ليس فقط لتأمين أغلبية مريحة لحكومته بل ايضاً الى عزل غريمه حزب الاصالة والمعاصرة، من خلال اشراك احزاب كانت حتى الاسبوع الماضي معارضة شرسة له ومقربة من غريمه.

وظهرت مكاسب بن كيران في مشاوراته الأ ولية التي بدأها الاثنين وضمان، من خلال التصريحات التي ادلى بها قادة الاحزاب التي بدأ مشاوراته بها، اغلبية لحكومته الموعودة، لكن بن كيران يسعى لاغلبية مريحة من جهة، ومن جهة ثانية ثقل سياسي وتاريخي، والمتمثل في حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية وهي الاحزاب التي توصف مغربياً بالاحزاب الوطنية والتي شكلت 1969 الكتلة الوطنية و1992 الكتلة الديمقراطية التي لعبت دوراً اساسياً، من موقع المعارضة، في اطلاق الانتقال الديمقراطي من خلال دستور 1996 وحكومة التناوب بزعامة الاشتراكي عبد الرحمن اليوسفي 1998.

ورغم الوهن الذي أصاب هذه الأحزاب وتراجع تمثيليتها خلال العقد الماضي، فإن طموحات عبد الاله بن كيران في رئاسة حكومة تكون هذه الأحزاب من مكوناتها، ظهرت اثناء تشكيل حكومته الاولى 2011، واكدها منذ الاعلان عن نتائج انتخابات 7 تشرين الاول/ اكتوبر الجاري والتي فيها حزبه بالمرتبة الاولى بـ125 مقعداً، مستظلاً بنداء تشكيل (الكتلة التاريخية) وجه في بداية تسعينات القرن الماضي وتضم التيارات الوطنية الديمقراطية والتيارات ذات المرجعية الاسلامية.

وإذا كان حزب التقدم والاشتراكية (الحزب الشيوعي المغربي سابقاً) استجاب لهذا النداء وشارك بحكومتي بن كيران (2012-2013 و2013 – 2016) وخلق تحالفاً وثيقاً مع حزب العدالة والتنمية وشارك حزب الاستقلال بحكومته الاولى ليخرج منها، في ظل اشارات من جهات مغربية وإقليمية عن سقوط قريب لحكومات الاسلاميين بعد الانقلاب على الاخوان المسلمين في مصر، لكن رؤية مستقبل البلاد وضمان الاستقرار، جعل صاحب القرار المغربي يبقي على بن كيران وحكومته باستبدال حزب الاستقلال بالتجمع الوطني للاحرار، فيما تمسك الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمعارضة بن كيران والاقتراب كثيرًا من الاصالة والمعاصرة.

حزب التقدم والاشتراكية دفع ثمن تحالفه مع حزب العدالة والتنمية بضغوطات مورست عليه من جهات نافذة وتراجعت مقاعده في البرلمان من 20 مقعداً الى 12 ودفع حزبا الاستقلال والاتحاد ثمن اقتراب كل منهما لحزب الأصالة والمعاصرة وابتعادهما عن حزب العدالة والتنمية من خلال صندوق الاقتراع (الاستقلال من 51 مقعدا الى 46 مقعدا والاتحاد من 37 مقعدا الى 20 مقعدا).

هذا التراجع للأحزاب الثلاثة، انعش طموحات بن كيران ونداء الكتلة التاريخية، ووجد في ترسيخ التحالف مع حزب التقدم والاشتراكية اعلاء لقيم الوفاء والمصداقية وفي تواجد حزبي الاستقلال والاتحاد، اعادة للقيم الوطنية والمعقول ومحاصرة تحالفات العبث.

مساء اول امس الاثنين عبد الاله بن كيران، استقبل في مقر حزبه العدالة والتنمية، بحفاوة، حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال في اطار الحلقة الثانية من مسلسل مشاوراته لتشكيل الحكومة، بعد استقباله صباحاً حزبي الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، كونهما كانا جزءًا من اغلبية حكومتيه، ومن المقر ان يستقبل مساء امس ادريس لشكر الكاتب الاول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

وكشف استقبال بن كيران لشباط وتصريحات ما بعده ان الخلافات التي طبعت علاقتهما منذ انسحاب حزب الاستقلال من الحكومة السابقة في منتصف ولايتها، قد جرى طيها وقال شباط، بعد اللقاء «ناقشنا عدة قضايا؛ منها التأكيد على أن حزب الاستقلال دائماً يراعي المصلحة العليا للوطن» وسجل أن اللقاء كان أوليا،ً وأن هناك لقاءات في المستقبل لتوسيع النقاش؛ مشدداً أن «استقرار المغرب يهم الجميع ونقاشنا على مستوى عال، ولم نناقش المناصب؛ بل ناقشنا مستقبل الحكومة المقبلة».

وحول ما إذا كان حزب الاستقلال سيكون في الحكومة المقبلة، قال ضاحكاً «وأشنو تنديرو حنا هنايا الى مكناش غادي نكونو في الحكومة» (ماذا نفعل هنا اذا كنا لن نكون بالحكومة).

وكان حميد شباط عقد لقاء، مساء الاثنين وقبل لقائه بن كيران مع الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر بحضور قادة الحزبين، وهو اللقاء الذي اتفق فيه شباط مع لشكر على التنسيق بينهما في عملية التفاوض من أجل المشاركة في الحكومة.

وقرّر الحزبان التحالف ضمن تكتل يجمع «الأحزاب الوطنية الديمقراطية»، والدخول بشكل ثنائي في المشاورات التي يباشرها عبد الإله بن كيران، ونفى قياديون من الحزبين أي خلاف قائم بينهما وبين حزب العدالة والتنمية، وأن الدخول في المشاورات سيرتكز على البرامج والتصورات.

وقال حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال إن حزبه بجانب الاتحاد الاشتراكي يتعرض لهجمة «تحاك ضد الأحزاب الوطنية التي يمثلها حزبانا معا وجاءت المرحلة لتعود فيها الأمور إلى نصابها.. فلما اشتغلنا فرادى كانت النتائج سلبية على الوطن وعلى الحزبين، وكان تراجعنا استهدافاً للحركة الوطنية».

وتحدث عن مشاركة حزبه حكومة بن كيران الأولى «اختلفنا، مع الاتحاد، منذ البداية وشاركنا من موقف ضعف بستة وزراء. وبالرغم من أننا كنا الحزب الثاني في النتائج وقال ان وجودنا كحزبين من الحركة الوطنية بات مهدداً، فبدونهما لا سياسة في البلاد، وما نتعرض له يتطلب التحالف في واضحة النهار وإلا مصيرنا سيكون الهلاك».

وفي تلميح إلى حزب الأصالة والمعاصرة، قال شباط «لا يعقل أن يأتي حزب قرر ألا يشارك في الحكومة ويفتي على باقي الأحزاب في قراراتها المصيرية؛ فلا يمكن أن نقبل من يملي علينا، ولا من يقرر مكاننا»، مشدداً على أن قواعد حزب الاستقلال «تصر على حتيمة الوجود مع الشعب، ويحبذوا أن يكون مصيرنا واحداً بمعية الإخوة في حزب الاتحاد الاشتراكي ويجب أن نقاوم، ولن نساوم، وسنمضي في التنسيق المشترك».

وثمّن إدريس لشكر، الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، موقف شباط وقال إنه كان حريصاً، منذ نتائج الاقتراع على عقد اجتماع بين قيادات الحزبين، و»بالرغم من كل الادعاءات والإيحاءات الموجهة للرأي العام وكل محاولات التأثير في قرارنا السياسي، فقد قلنا: لا لأي قرار يملى علينا؛ لأن القرار بيد الحزبين معاً».

واكد إن قرار المكتب السياسي لحزبه خلص إلى أن الاتحاد الاشتراكي يجب أن يكون في الموقع الذي يوجد فيه حزب الاستقلال واعتبر أن موقف حزبه يبث رسالة واضحة: «لا يمكن أن يوهمنا أحد بأن هناك قطبية مصطنعة؛ بل هناك قطب حقيقي هو قطب الأحزاب الديمقراطية الوطنية الذي يمثله الحزبان»، مورداً أنه «لا يمكن التفرج على الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، بمؤسساتها المعطلة، من محكمة دستورية ومجلس أعلى للقضاء وبرلمان، نحن نجتمع لندق ناقوس الخطر؛ لأن مصلحة البلاد فوق كل اعتبار».

وثمن أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال في بلاغ صادر امس الثلاثاء، مبادرة حميد شباط وإدريس لشكر بدعوة قيادتي الحزبين لاجتماع مشترك «من أجل بحث آخر التطورات التي تعرفها بلادنا، في إطار المستجدات التي تشهدها الساحة السياسية التي أضحت تحكم المشهد الانتخابي في المغرب، واقتناع الحزبين بالعمل المشترك الذي يعتبر أساسياً ومهماً لتحصين البلاد وحماية الاختيار الديمقراطي من كل المخاطر» . وأشار أعضاء اللجنة التنفيذية إلى أن لقاء قيادتي الحزبين شكل فرصة للتأكيد على تطابق وجهات نظر الحزبين بخصوص عدد من القضايا الراهنة.

ويرتقب أن يلعب حزب الاستقلال دوراً محورياً في المفاوضات بين بن كيران وإدريس لشكر بعد أن رهن كل منهما بالاخر مشاركته في الحكومة وقالت اوساط حزبية انه مباشرة بعد انتهاء لقاء بن كيران مع حميد شباط، عقد الأخير في وقت متأخر من ليلة اول أمس اجتماعاً ثانياً مع إدريس لشكر في منزله، لإطلاعه بحيثيات ما دار بينه وبين بن كيران ونقل له ارتياح رئيس الحكومة المكلف من موقف الاتحاد الاشتراكي، الذي عبر عن استعداده بمعية الاستقلال الدخول للحكومة.

وقال موقع «لكم»، ان بن كيران اعتبر التطور الذي عرفه موقف كل من الاستقلال والاتحاد الاشتراكي من المشاركة في الحكومة، مكسباً للديمقراطية في المغرب، مشيرة الى ان بن كيران جد سعيد بعودة استقلالية القرار الحزبي لكل من الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال، خاصة بعد ان فك لشكر ارتباط مستقبل حزبه بالاصالة والمعاصرة حيث ان هذا الأخير اختار قبل بداية المشاورات لتشكيل الحكومة التوجه نحو المعارضة.

وأعلن حزب التقدم والاشتراكية عن تفاعله الإيجابي مع كل المقاربات الهادفة إلى تشكيل حكومة سياسية منسجمة وقوية، تواصل نهج الإصلاح والتشييد، تحت قيادة الملك محمد السادس.

وأكد الحزب في بلاغ أصدره عقب اجتماع مكتبه السياسي بالرباط، أن اللقاء الذي جمع أمينه العام نبيل بنعبد الله وقيادة حزب العدالة والتنمية، برئاسة الأمين العام عبد الإله بن كيران، شكل مناسبة لتبادل وجهات النظر والآراء حول الشروط الكفيلة بإنجاح هذه المهمة السياسية. وأبدى المكتب السياسي للحزب حرصه الشديد على أن تتم الاجتماعات التشاورية في إطار الانسجام والالتفاف حول برنامج حكومي إصلاحي واضح المعالم، وميثاق أخلاقي وسياسي يحدد التزامات وتعهدات كل الأحزاب التي ستشكل الأغلبية الحكومية المقبلة. وقال إن موقفه النهائي من المشاركة في التجربة الحكومية الجديدة من عدمها رهين بالقرار الذي ستتخذه اللجنة المركزية للحزب، بصفتها الهيئة المخول لها اتخاذ الموقف المناسب.