﻿مصر: محامي الحكومة يعترف بمصرية جزيرتي تيران وصنافير ويبرره بـ«زلة لسان»

القاهرة ـ «القدس العربي»: قررت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، أمس، حجز الاستشكال المقام من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من الدائرة الأولى ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية والمطالبة بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في المنازعة الدستورية، للحكم بجلسة 8 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وحمل الاستشكال رقم 68737 لسنة 70 ق، حيث قالت الهيئة إن «قضايا الدولة أكدت أيضًا على أسانيد دفاعها ودلالة المستندات الرسمية المقدمة منها أمام المحكمة الإدارية العليا، والتي تؤكد أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية من أعمال السيادة، وأنه لا صحة لما رددته أسباب حكم القضاء الإداري من قول بأن الاتفاقية قد تضمنت تنازلا عن جزيرتي تيران وصنافير والتي أثبتت المستندات الرسمية سعوديتهما وأن الحكومة المصرية قد وافقت على إعادتها للسعودية سنة 1990، وأرجأت تنفيذ قرارها بالاتفاق مع المملكة العربية السعودية لحين استقرار الأوضاع في المنطقة».

وشهدت الجلسة أمس وقوع مشادات بين المحامين الصادر لصالحهما حكم بطلان الاتفاقية من جهة، ومحامين الدولة من جهة أخرى، إذ بدأت المحكمة الجلسة بسماع مرافعة أعضاء هيئة قضايا الدولة، وكلاء الحكومة، والذين طالبوا فيها بأجلاء لتقديم شهادة من جدول المحكمة الدستورية العليا بتحديد المحكمة جلسة لنظر منازعة التنفيذ المقامة أمامها حول حكم محكمة القضاء الإداري المستشكل فيه، بما يفيد اتصال علم المحكمة بكون المنازعة معروضة على المحكمة الدستورية العليا، بما يستوجب وقف الاستشكال تعليقيا لحين الفصل فيه من المحكمة الدستورية العليا.

وفي المقابل، قال المحامي خالد علي، أحد المحامين الصادر لصالحهم حكم بطلان الاتفاقية: «شاهدنا من وقت صدور حكم القضاء الإداري ما لم نشاهده في أي منازعة قضائية على الإطلاق من هجوم على المحكمة وهجوم على الخصوم، وفوجئنا بأن هذه المنازعة تحولت إلى سبع دعاوى قضائية، ثلاث منها أقيمت أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة واثنتان منهما أمام محكمة القضاء الإداري، وطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، ومنازعة تنفيذ أمام المحكمة الدستورية العليا».

وأضاف «أن الأصل في إقامة الاستشكال على الحكم هو وقوع حدث جديد لم يكن تحت بصر وبصيرة المحكمة وقت صدور الحكم، ويأتي الاستشكال لإبرازه»، مؤكداً أن استشكال رئاسة الجمهورية والحكومة لوقف تنفيذ الحكم جاء ليختلق حدثا عبر إعادة طرح موضوع سبق للمحكمة مناقشته وهو نظرية أعمال السيادة.

وأشار إلى أن نظرية أعمال السيادة ليست نظرية جامدة وتعتبر وصمة عار في جبين قاضي المشروعية، موضحاً أنها تختلف من دعوى لأخرى على حسب المركز القانوني للأرض المتنازع عليها، متسائلاً: «ما الضرر الذي سيقع على الدولة حال رفع العلم المصري على الجزيرتين واستمرار فرض السيادة المصرية عليهما وعلى مضيق تيران لحين الفصل في الطعن المقام أمام المحكمة الإدارية العليا؟».

وهنا سمحت المحكمة لمحامي الدولة بالتعقيب على ما جاء في مرافعة المحامي خالد علي، فكرر طلباته السابقة نفسها، مؤكداً «أن الحكم صدر موصوماً بالعديد من العيوب القانونية والدستورية»، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن نظرية أعمال السيادة في مصر ليست نظرية واقعية كما هو الحال عليه في فرنسا، وإنما نظرية قانونية تستمد مشروعيتها من مواد صريحة في قانون مجلس الدولة وفي للدستور.

وأضاف محامي الدولة، «أنه لا مجال للمزايدة في هذه المنازعة»، قائلاً: «أنا لسه راجع من شرم الشيخ والعلم المصري لا يزال مرفوعاً على الجزيريتن، وأرضهما لازالت مصرية».

وفي تلك الأثناء هاج المحامون الصادر لصالحهم الحكم، رفضاً لاتهامهم بالمزايدة وطلباً لإثبات ما ورد على لسان محامي الدولة من أن أرض الجزيرتين مصرية، وبناء عليه قررت المحكمة إصدار قرارها في الاستشكالين آخر الجلسة.

وطالب علي أيوب وخالد علي إثبات ذلك في محضر الجلسة، وذلك حينما قال مقيم الاستشكال، «إنه لا يطلب سوى تنفيذ الحكم ورفع العلم المصرى عن الجزيرتين».

وقال خالد علي، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «النهارده كانت جلسة إشكالات التنفيذ على حكم تيران أمام محكمة القضاء الإدارى، ولما ترافعت وذكرت هل رفع العلم المصري على تيران يعد من وجهة نظر الحكومة ضررا يستدعي منها تقديم إشكال تطالب فيه بوقف تنفيذ الحكم؟».

وتابع: «فجاء رد محامي الحكومة منفعلًا: «دا مش دفاع قانوني دا ابتزاز، أنا كنت لسه في شرم الشيخ ورحت تيران والعلم مرفوع والأرض مصرية».

وأضاف: «طالبنا بإثبات ما ذكره محامي الحكومة بمحضر الجلسة، فضجت القاعة بالضحك، وارتبك محامو الحكومة.. وذكر أحدهم أنها زلة لسان، وبدأ صوت يرتفع بالقاعة كلمة الحق ظهرت، فقررت المحكمة النداء على القضية التالية، وذكرت القرار آخر الجلسة».

وقال الناشط السياسي عمرو عبدالهادي، تعليقا على تصريحات «محامي الحكومة» بمصرية جزيرتي «تيران وصنافير» أمام محكمة القضاء الإداري، «إن هذا يعد أول رد على قرار قطع الإمدادات البترولية السعودية عن مصر».

وقال في تغريدة دونها عبر صفحته الشخصية في «تويتر» مرفقا معها خبرا يشير لتصريحات «محامي الدولة»: «أول رد على قطع البترول السعودي محامي حكومة السيسي أقر بمصرية تيران وصنافير في المحكمة».

وفي السياق نفسه، زعم مكرم محمد أحمد، نقيب الصحافيين الأسبق، «أنه حدث خلاف بين مصر والسعودية في واقعة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، قائلا: «إن الجانب السعودي اشترط التنازل قبل هبوط طائرة العاهل السعودي إلى مصر».

وأضاف خلال لقائه في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»: «مصر تنازلت عن الجزيرتين قبل وصول الملك سلمان للقاهرة إكرامًا ومحبة له على الرغم من أن المسؤولين عن الأمر لم يكونوا قد أنهوا الإجراءات».

وأضاف: «التأخير لم يكن منا لكن هناك إجراءات دستورية وقانونية وطرفا ثالثا يتمثل في إسرائيل»، مضيفًا: «وعلى الرغم من ذلك تنازلنا عن الجزيرتين برغم وجود متاعب داخلية وتيار غير ضعيف في مصر يرى أننا حاربنا من أجل الجزيرتين ومن الصعب التنازل عنهما وبخاصة أنهما بوابة لسيناء، ومع ذلك مصر كانت في منتهى الشجاعة الأدبية وعارضت التيار العام الداخلي، وذهبت للقضاء ضد هؤلاء وقامت الحكومة باستئناف الحكم القضائي الصادر في غير صالحها».

وأوضح مكرم، «إن إسرائيل هي الطرف الثالث الذي سيتسلم المهام الأمنية الموكلة لمصر على جزيرتي تيران وصنافير»، مؤكدا أن «التسلم والتسليم لا بد أن يتم بموافقة الأطراف الثلاثة، والسعودية تعرف جيدًا أن مصر لديها متاعب داخلية، وفيها تيار غير ضعيف معارض لذلك، لأنه يرى أننا حاربنا على هاتين الجزيرتين لمدة 50عامًا، ولذلك من الصعب جدًا التنازل عن الجزيرتين، وخاصة أنهما يمثلان مدخلًا لسيناء».

والجدير بالذكر، أن محكمة القضاء اﻹداري قد قضت ببطلان الاتفاقية التي تنازلت مصر بموجبها عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، غير أن الحكومة المصرية قدمت استشكالا بوقف تنفيذ الحكم، ولا تزال القضية أمام المحاكم المصرية.