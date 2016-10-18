﻿لبنان: الحريري يتبنى اليوم ترشيح عون … وبري أشرس المعارضين ويلوّح بترك السلطة

بيروت ـ «القدس العربي»: ما لم يطرأ شيء ليس في الحسبان، يتوقّع أن يعلن رئيس تيار المستقبل سعد الحريري اليوم تبنيه دعم ترشيح رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون ليصبح أحد أبرز الجهات السنية التي تدعم انتخاب عون إلى جانب الحليف المسيحي القوات اللبنانية والحليف الشيعي حزب الله ، وليبقى المعترض الرئيسي على انتخابه هو رئيس مجلس النواب نبيه بري أحد قطبي الثنائي الشيعي الذي إعتذر امس عن تحديد موعد للموفد الفرنسي الموجود في بيروت جيروم بونافون بشأن تسهيل انجاز الاستحقاق الرئاسي بداعي انشغالاته الكثيرة.

وقد عبّر المعاون السياسي للرئيس بري الوزير علي حسن خليل صراحة عن موقف بري بقوله «لن نقاطع جلسة انتخاب الرئيس ولكن لن نمشي بالجنرال عون وسنصوّت ضده وننتقل إلى المعارضة»، وأوضح «أن المشكلة مع عون لا تُحل بمجرد زيارة وشكليات وأننا كنا دائماً في أجواء ما يقوم به النائب سليمان فرنجية «. ولفت إلى «أن الوزير جبران باسيل يتحدث دائماً عن الميثاقية وليس عن الوفاق الوطني ما يعني العودة إلى ميثاق 1943 والثنائية المارونية السنية، وهذا لن نرضى به وسنواجهه».

وجاء كلام خليل عقب كلام لمصادر الرئيس بري تشير إلى أنه سيكون خارج السلطة. ونقل عن المصادر قولها «مبروك، انتصر خيار سعد الحريري، وأعاد مع عون إحياء ميثاق الـ43. وما يقومون به سيؤدي إلى حرب أهلية. ونحن سنقاتل دفاعاً عنّا وعن حزب الله»! ومشهد النبطية سخيف مقارنة بما يمكن ان نقوم به لإسقاط العودة إلى ما قبل الطائف».

وفي تعبير عن ارتفاع حظوظ التسوية الرئاسية التي ستمنح عون أكثر من 80 صوتاً، غرّد رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب عبر «تويتر»، قائلاً «إنقضى الأمر ميشال عون رئيساً للجمهورية».

درزياً، فيما يعتبر الأمير طلال ارسلان صديقاً لرئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية وملتزماً التصويت له، فإن رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط سيترك الحرية لأعضاء كتلته التي تتألف من 11 نائباً بالتصويت حيث يرجّح أن يمنح 8 من اصل 11 اصواتهم لعون بإستثناء النواب مروان حماده وفؤاد السعد وانطوان سعد .وجاء في سلسلة تغريدات للنائب جنبلاط امس «على سبيل التذكير فان اللقاء الديمقراطي اول من تقدم بترشيح هنري لرئاسة الجمهورية، وليس اللقاء الديمقراطي قطيعاً من الغنم على الرغم من محبتي لهذا الحيوان الاليف والمظلوم، لذا وان كانت الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد تقتضي تسوية استثنائية حبذا لو أخذ في الاعتبار رأي هذا اللقاء المتنوع والديمقراطي».

يبقى في الجانب المسيحي حزب الكتائب الذي لن يمنح اصوات نوابه الخمسة لا لعون ولا لفرنجية ، يضاف اليه عدد من النواب المسيحيين المستقلين كالوزير بطرس حرب والنائب دوري شمعون.

وكان رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة نفى أن يكون قائداً للجبهة في وجه ترشيح عون، وتشاور مع الوزير وائل ابو فاعور قبل انتقال الأخير إلى بيت الوسط للقاء الحريري الذي التقى وفداً من المردة ضمّ الوزير روني عريجي والوزير السابق يوسف سعادة ، ثم ترأس اجتماع كتلة المستقبل لاطلاع أعضاء الكتلة على نتيجة مشاوراته في الداخل والخارج واتخاذ الموقف المناسب، وتخلل الاجتماع لقاء مستقطع بين الحريري والوزير علي حسن خليل موفداً من بري.

وبدا أن أجواء التهدئة والتبريد التي يعمّمها التيار الوطني الحر افساحاً في المجال امام تسهيل انتخاب عون ، ستأخذ طريقها بالنسبة إلى التعامل اليوم مع الجلسة التشريعية التي دعا اليها الرئيس بري نهاراً ومساء بعدما كان التيار والقوات اللبنانية بالتفاهم مع الرئيس الحريري يرفضان حضور أي جلسة تشريعية لا يكون على جدول اعمـالها موضـوع قـانون الانتـخاب.

وحسب المعلومات فقد جرت مشاورات امس قبل انعقاد هيئة مكتب المجلس لتحديد جدول الأعمال اسفرت عن قبول كتلتي التيار والقوات بإدراج قانون الانتخاب مباشرة بعد 5 مشاريع مالية ضرورية مطلوبة دولياً لعدم وضع لبنان على اللائحة السوداء وبعد مشروع نقل ورفع سقف الاعتمادات لدفع الرواتب والاجور، وقد نقل هذا الامر النائب انطوان زهرا الذي تقدّم السبت الفائت بإقتراح معجل مكرر حول القانون المختلط وشدّد عليه النائب جورج عدوان، إلا أن الرئيس بري وضع قانون الانتخاب في أسفل جدول الأعمال ما جعل زهرا يتحفّظ ولا يؤكد حضور أو مقاطعة الجلسة التشريعية اليوم.

وكانت الهيئة العامة للمجلس جددت لأعضاء هيئة المكتب واللجان النيابية بالتزكية والتفاهم ما دفع بالرئيس بري إلى القول «إن شاء الله كل شي بيصير بالتفاهم». وأهمل بري طلب النائب زهرا تحويل الجلسة إلى جلسة لانتخاب الرئيس طالما أن النصاب مؤمن.