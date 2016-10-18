﻿ورد الخال: أناصر قضايا الإنسان والمرأة ضحية لمجتمع فاسد كما الرجل

بيروت – «القدس العربي»: منذ بدأت ورد الخال خطواتها الأولى في التمثيل تركت اثراً في أذهان المشاهدين، ولا تزال تراكم التجارب الإيجابية في سجلها الفني منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي. عروس الوسط الفني حديثاً عقدت قرانها مدنياً في قبرص قبل أشهر، ولا تزال تتلقى التهاني من المحبين. جديد حياتها الفنية بعد غياب لافت لسنتين دور مميز وصعب في مسلسل «ثورة الفلاحين» الذي انطلق مؤخراً أمام الكاميرا ويستمر لستة اشهر، فهو من 60 حلقة. ورد فرحة بالدور وترى فيه تجربة جديدة ستكون مؤثرة في حياتها الفنية. وتعد المشاهدين بأنهم لن يكونوا حيال عمل سهل وعليهم الاستعداد.

مع ورد الخال هذا الحوار:

■ بدأت مشوارك الفني مع مسلسل «ربيع الحب» أنت الآن من أبطال مسلسل «ثورة الفلاحين» وفي دور صعب كيف تصفين المشوار؟

□ منذ وقفت أمام الكاميرا لم تكن خياراتي عادية. أدوار التحدي، وتلك المشغولة بعناية لازمتني وهذا كان مفيداً جداً لمسيرتي. الحمد لله أني من الممثلات المحظوظات لجهة التنويع على صعيد الأدوار وكذلك على صعيد مضمون الأعمال الدرامية التي شاركت فيها. التنويع في الأدوار لا يزال نصب عيني وهو الذي يؤدي بي للموافقة على نص أو الاعتذار عنه. إذا الجديد هو هدفي وكذلك أن يراني المشاهد مختلفة كلياً.

■ هل من كاتب أو كاتبة لديها قدرة تحريك مشاعرك مع الدور أو الشخصية المسندة لك أكثر من غيرها؟

□ أرغب في التنويه بالأدوار التي تراني من خلالها الكاتبة كلوديا مارشيليان، فقد سبق وقدمتني في دور البطولة في مسلسل «مدام كارمن». هو مسلسل تحول لحديث الناس، ففي مضمونه هو موضوع جريء، أكثر منه دوراً جريئاً على صعيد المشهد. وتالياً كنت في مسلسل «أجيال»، فهو شكل بالنسبة لي تحدياً حقيقياً لجهة النمط الدرامي، وبالنسبة لي فكلوديا مارشيليان صاغت لي دوراً جميلاً للغاية خاصة في جزئه الثاني.

في الواقع يمكني القول أن مارشليان تعرف تماماً امكاناتي، لهذا هي تترصدني على الدوام بما هو خاص جداً، كما هو حالها الآن مع «ثورة الفلاحين». فدور «لميس» كتبته خصيصاً لي.

■ بين «لميس» و«عليا» في مسلسل «أسمهان» ما هي المسافة الفاصلة؟

□ هي مسافة زمن طويل عريض وعلى أكثر من صعيد. «عليا» دور ينهل من الخير والأمومة الحقيقية وغيرها من المزايا الإنسانية، في حين أن «لميس» نحن حيال الشخصية الضحية، وفي الطليعة ضحية العائلة، والذات كذلك. «لميس» امرأة تعيش المشاكل مع ذاتها. هو دور مركب فعلاً. وبرأي أن كل دور يؤديه الممثل هو مركب، وتحديداً دور «لميس» الذي يتضمن صراعات ذاتية تعيشها هذه المرأة. لا بد سيطرح المشاهد السؤال هل يا ترى هي مريضة، مجنونة، ضحية، شريرة أم غير ذلك. هذه الشخصيات جميعها لا بد سيقرؤها المشاهد في المسلسل.

■ لنعد إلى عنوان المسلسل «ثورة الفلاحين» وما لها في ذاكرة التاريخ اللبناني أليس من شأنه أن يضع فريق العمل كاملاً أمام تحديات حقيقية قد ترهق الجميع؟ وهل سيكون على قدر الآمال؟

□ آمل أن نكون بقدر الآمال المرتجاة من هذه المسلسل. هو نص يتناول الأمور بعمقها، واضح وعلى حد السيف، ولا يتضمن مواقف «نص نص». هو متطرف وهذا تجسده الشخصيات جميعها تقريباً، الخير لأبعد الممكن، والشر لأكثر من المتوقع، كذلك حال الإجرام، العشق وغيره. كلوديا مارشيليان في هذا النص ليست وسطية مطلقاً ولا مهادنة. ولهذا أتوقع أن يكون المسلسل متعباً جداً للمشاهد، وأصفه باختصار بالبحر الهائج أمواجه تتلاطم ونحن داخل السفينة.

■ لماذا غبت لسنتين عن الدراما اللبنانية والعربية؟ وهل يزعجك الغياب؟

□ تلقيت عروضاً ولم يتم التوافق حولها، إما لسبب خاص بمضمون المادة بحد ذاتها، أو لسبب مادي. شخصياً ابحث عن التجدد في الأدوار، لن أكرر نفسي ولو مكرهة. عملياً شاركت في الجزء الثاني من مسلسل «خاتون» والذي سيكون قريباً على الشاشة.

■ يشهد المسرح اللبناني منذ سنوات قليلة تركيزاً على قضايا النساء برأيك لماذا تجافي الكاتبة كلوديا مارشيليان هذا الموضوع حتى الآن؟

□ من خلال متابعتي لنصوصها فهي ليست مباشرة في هذا الموضوع تحديداً. لها افكارها التي تمررها بهدوء ودون تركيز لافت. في هذا الجانب لا بد من القراءة بين سطور نصها.

■ وما هو موقفك الشخصي الإنساني والفني من البوح النسائي الذي تعتمده العديد من العروض المسرحية؟

□ شخصياً أناصر قضايا وحقوق الإنسان جميعها. نحن الآن في زمن اصبح فيه الإنسان في غاية التعاسة رجلاً كان أم امرأة. نشهد انهيارات متتالية للقيم، الأخلاق، المجتمعات وهذا ما لا يفرق بين المرأة والرجل.

■ أليس من شأن ذلك أن يزيد الأعباء على المرأة؟

□ بل أرى الأعباء والمسؤوليات حيال ذلك تقع على عاتقهماً معاً لذلك عليهما التكاتف للمواجهة وتخفيف المعاناة. للأسف نحن في زمن تعيس وخطير.