﻿إغلاق المدارس وتوقف النقل مع وصول الإعصار «ساريكا» إلى الصين

بكين ـ رويترز: ضرب الإعصار ساريكا إقليم هاينان الصيني الثلاثاء مصحوباً بأمطار غزيرة ورياح وصلت سرعتها إلى 162 كيلومتراً في الساعة مما أجبر سلطات الجزيرة الجنوبية على إغلاق المدارس ووقف خدمات النقل. وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن خدمات السكك الحديدية توقفت الاثنين في حين ألغيت 250 رحلة طيران في مطار عاصمة الإقليم. وقالت الوكالة إن مكتب الأرصاد الجوية في الإقليم يتوقع أن يخلف الإعصار خسائر «فادحة» حيث أن من المتوقع أن يكون هذا الإعصار «الأقوى والأكثر تدميراً الذي يصل إلى هاينان منذ عشر سنوات.» وأضافت أنه جرى إجلاء أكثر من 13700 مقيم في مناطق منخفضة أو منازل غير آمنة. وأوضحت أن المدارس أغلقت في ثماني مناطق كما أغلقت المقاصد السياحية أبوابها أمام الزوار.

وتحدث الأعاصير عادة في مثل هذا الوقت من العام حيث تكتسب قوة لدى مرورها عبر مياه المحيط الهادي لتكون مصحوبة برياح عاتية وأمطار غزيرة لدى وصولها إلى اليابسة.