﻿فضيحة اغتصاب في أروقة البرلمان البريطاني

لندن ـ الأناضول: أطلقت السلطات البريطانية سراح «سام أرمسترونغ» مساعد النائب في البرلمان البريطاني «كريغ ماكينلاي» بكفالة مالية، بعد توقيفه بدعوى اغتصاب. وأفاد بيان صادر عن شرطة العاصمة لندن، الثلاثاء، بأنها أوقفت أرمسترونغ (23 عامًا) يوم الجمعة من الأسبوع الماضي بدعوى الاغتصاب.

وكتبت صحف بريطانية أن أرمسترونغ كان يحتسي الخمر في حانة قرب مبنى البرلمان، وقام بعدها بجلب امرأة كانت في الحانة إلى مكتبه في البرلمان كمساعد للنائب عن حزب المحافظين.

والأسبوع الماضي، أوقفته الشرطة بعد شكوى تلقتها من المرأة، لتطلق سراحه أمس حتى كانون الثاني/يناير المقبل، بكفالة مالية. وذكر البرلمان في بيان له، أنه يعمل بشكل وثيق مع الشرطة ويتعاون معها في التحقيقات المتعلقة بالحادثة.