﻿ شركة في القاهرة تقدم خدمة متنقلة لغسل السيارات عند بيوت أصحابها

القاهرة ـ رويترز: سكان العاصمة المصرية القاهرة في مقدورهم الحصول على أي خدمة يريدونها تقريباً وهم في بيوتهم.. سواء أكانت طعاماً أو شراباً أو حتى خدمات طبية. فالقاهريون يمكنهم تفادي الخروج في شوارع المدينة المكتظة غالباً والتي ترتفع فيها معدلات التلوث وطلب توصيل أي خدمة يريدونها وهم مستريحون على الأرائك في بيوتهم.

وفي الآونة الأخيرة زادت تلك الخدمات خدمة أخرى جديدة..غسيل السيارات وهم في بيوتهم. فقد تأسست شركة «كار ووش ديلفري» التي تقدم خدمة متنقلة لغسل السيارات عند بيوت أصحابها. والسيارة الفان التي تُستخدم في عملية التنظيف مزودة بخرطوم مياه ومكنسة كهربائية لشفط الغبار ومنظفات.

وأسس الشركة مدير مالي سابق يدعى محمد حمدي قال إنه رصد فراغاً في السوق حفزه على تأسيس شركته الخدمية. ولا شيء يسعد عملاء الشركة الناشئة وبينهم رجل يدعى مجدي أبو نصيف مثل تنظيف سياراتهم عند عتبات بيوتهم. وقال «الفكرة رائعة ومريحة جداً وعملية.»

وتُقدر تكلفة تلك الخدمة بما بين 70 إلى 100 جنيه مصري (بين نحو 7-11 دولاراً) لغسل السيارة. وهي تزيد نسبياً على مقابلها عند غسل السيارة في محطة بنزين عادية. وزاد عملاء الشركة من عميل واحد في الأسبوع إلى ما يصل إلى عشرة عملاء في اليوم يطلبون خدمة غسل سياراتهم عند بيوتهم.

ويوضح حمدي أنه حتى الآن ليس لديه سوى عاملين فقط في الشركة مشيراً إلى أن إدارة وتشغيل سيارات الفان مُكلفة..لكنه يأمل في أن يزيد من سرعة تقديم تلك الخدمة من خلال تقديمها في مدن عدة بأنحاء البلاد.