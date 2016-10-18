﻿أكبر باخرة في العالم ترسو في ميناء الدوحة

الدوحة ـ «القدس العربي» من سليمان حاج إبراهيم: رَست في ميناء الدوحة أكبر باخرة سكنية في العالم، والتي تحمل اسم «ذا ورلد» لتدشن بذلك انطلاقة موسم السياحة البحرية في دولة قطر. حيث ستمكث السفينة السياحية الفاخرة في الدوحة يومين قبل أن تتوجه إلى العاصمة العمانية مسقط.

ومن المقرر أن يشهد هذا الموسم، الذي يستمر حتى نيسان/أبريل 2017، رسو 32 سفينة على الشواطئ القطرية وهي السفن التي تم تسجيلها بالفعل، ما يمثل زيادة في أعداد السفن مقدارها ثلاثة أضعاف ما كان في الموسم الماضي. ومن المتوقع أن يصل أكثر من 50 ألف راكب على متن هذه السفن.

وكان ركاب «ذا ورلد» أول المستفيدين من إجراءات الدخول الجديدة التي أعلنتها قطر، والتي تُسرِّع من عمليات نزول السياح القادمين على متن البواخر السياحية، حيث أصـــــبح بوسعهم الآن النزول في غضون دقائق من وصولهم والبدء على الفور في الاستمتاع برحلاتهم الشاطئية.

وتضم باخرة «ذا ورلد» 165 وحدة سكنية يحمل نزلاؤها 45 جنسية، يعيشون على متن السفينة خلال رحلاتها التي تجوب فيها البحار حول العالم، ويقضون بضعة أيام في معظم الموانئ. وبينما يعيش بعض النزلاء على متنها بشكل دائم، فإن معظمهم يقومون بزيارتها بشكل دوري على مدار السنة.