الاكوادور تقول إنها قطعت الانترنت عن اسانج بسبب تسريبات “تؤثر على الانتخابات الأميركية”





كيتو- أ ف ب- أعلنت حكومة الاكوادور الثلاثاء أنها قطعت الانترنت عن مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج، اللاجئ في سفارتها في لندن، بسبب نشر موقعه تسريبات من شأنها أن تؤثر على الانتخابات الأميركية.

وقالت وزارة الخارجية الاكوادورية في بيان إن “حكومة الاكوادور تحترم مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. هي لا تتدخل في عمليات انتخابية خارجية ولا تفضل مرشحاً بعينه”.

وأضافت أنه بناء على ذلك فقد قررت “الاكوادور، في إطار ممارستها سيادتها، فرض قيود موقتة على الوصول إلى منظومة الاتصالات في سفارتها في بريطانيا”.