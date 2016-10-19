إصابة فلسطيني خلال مواجهات مع جيش الاحتلال شمالي الضفة

رام الله- الأناضول- أصيب مواطن فلسطيني بجراح وعشرات آخرين بحالات اختناق، خلال مواجهات اندلعت في ساعة مبكرة من فجر الأربعاء، في مخيم بلاطة للاجئين، شرقي مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية بحسب مصادر طبية وشهود عيان.

وقال شهود عيان في اتصال هاتفي مع الأناضول: “إن قوة عسكرية إسرائيلية داهمت مخيم بلاطة فجرا، وفتشت عددا من المنازل بزعم البحث عن مطلوبين”.

وأضاف الشهود إن الجيش سلم عائلة فلسطينية اخطارا مكتوبا يقضي باغلاق الطابق الثاني في منزلها بزعم أنه يستخدم كـ”مخرطة” لتصنيع السلاح.

وعلى إثر ذلك اندلعت مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي استخدم خلالها الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، ورشق الشبان القوات بالحجارة والعبوات الفارغة والحارقة.

وقال مسعفون ميدانيون للأناضول إنهم قدموا العلاج ميدانيا لنحو 10 مصابين بحالات اختناق إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، ونقلو مواطنا أصيب بالرصاص الحي في الاطراف السفلية، لمستشفى رفيديا الحكومي في مدينة نابلس″.

وعادة ما تقوم قوات الاحتلال بعملية مداهمات بلدات فلسطينية بزعم البحث عن السلاح ومطلوبين لأجهزتها الأمنية.