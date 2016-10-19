مسؤول أممي كبير يدعو إلى فرض حظر على تصدير الاسلحة إلى جنوب السودان

الأمم المتحدة- أ ف ب- دعا مسؤول عمليات السلام في الأمم المتحدة هيرفيه لادسو مجلس الأمن الدولي إلى فرض حظر على تصدير الاسلحة إلى جنوب السودان حيث يتوقع تصعيدا في المعارك مع انتهاء موسم الامطار قريبا.

وصرح لادسو أمام صحافيين الثلاثاء انه وجه نداء بهذا الصدد أمام مجلس الأمن خلال جلسة مغلقة الاثنين.

وتابع لادسو “برايي يجب فرض حظر الاسلحة الان، لاننا تاخرنا اصلا”.

ومضى يقول “موسم الامطار شارف على الانتهاء وهذه غالبا الفترة من العام التي تستانف فيها العمليات العسكرية”.

يدرس مجلس الامن الخطوات التالية التي يجب اتخاذها في جنوب السودان بعد ان ابدت جوبا تجاوبا محدودا مع خطة الامم المتحدة لنشر قوة اقليمية من أربعة الاف عنصر.

وكان مجلس الامن صوت في اب/ اغسطس على نشر القوة في جوبا وحذر من أن الحكومة ستواجه حظرا على الاسلحة في حال عارضت الخطة.

وتضاءلت الامال باحلال السلام في جنوب السودان بعد فرار نائب الرئيس السابق وزعيم المتمردين رياك مشار من جوبا اثر معارك عنيفة في تموز/ يوليو.

وعين رئيس جنوب السودان سالفا كير تبان دينغ غاي بدلا لمشار الذي يتلقى علاجا طبيا في جنوب افريقيا.

وبعد نيل استقلاله غرق عام 2011، غرق جنوب السودان في كانون الاول/ ديسمبر 2013 في حرب اهلية اوقعت عشرات الاف القتلى، وتسببت بنزوح 2,5 مليون مدني وازمة انسانية خطيرة.

اثار توقيع اتفاق سلام في آب/ اغسطس آمالا خجولة بحلول السلام في البلاد. وفي نهاية نيسان/ ابريل 2016 عاد رياك مشار إلى جوبا بصفته نائبا للرئيس لتشكيل حكومة وحدة وطنية مع الرئيس سلفا كير.

لكن العاصمة غرقت في مواجهات عنيفة في مطلع تموز/ يوليو بين قوات كير وقوات مشار اوقعت مئات القتلى وتسببت بنزوح اكثر من 70 الف شخص. وتتواصل اعمال العنف منذ ذلك الحين في عدة مناطق.