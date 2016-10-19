مقتل شخص فجر قنبلة أنبوبية في عيادة بكاليفورنيا الأمريكية

كاليفورنيا- رويترز- نقلت محطات تلفزيونية عن الشرطة قولها إن رجلا على كرسي متحرك توفي الثلاثاء بعدما فجر ما بدا أنها قنبلة أنبوبية داخل عيادة في مدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وبحسب محطة (سي بي اس سان فرانسيسكو) التلفزيونية قالت شرطة أوكلاند إنه لم يصب أي شخص آخر في الحادث الذي وقع في المركز الصحي بحي سان أنطونيو وإن الحادث قيد التحقيق على أنه انتحار.

ولم يتضح على الفور الدافع وراء انتحار الرجل.

وفي تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قالت مكتب قائد شرطة مقاطعة ألاميدا إن فريق المفرقعات التابع لها تأكد من أن المنطقة آمنة. ولم يتسن التوصل إلى ممثلين لشرطة أوكلاند في وقت متأخر الثلاثاء للتعليق.

وأوردت (سي بي اس سان فرانسيسكو) أن شهودا أبلغوا الشرطة بأن الرجل دخل إلى ردهة العيادة الواقعة في شمال كاليفورنيا يحمل ما بدا أنها قنبلة أنبوبية قبل أن يفجرها.