قوة أمنية عراقية تعثر على عبوات ناسفة في منطقة قريبة من الحدود السعودية

بغداد- القاهرة- د ب أ- أفاد مصدر أمني في محافظة البصرة العراقية الأربعاء بأن قوة أمنية تابعة لقوات حرس الحدود العراقية في المنطقة الرابعة عثرت على عدد من العبوات الناسفة في منطقة صحراوية قريبة من الحدود العراقية السعودية من جهة محافظة البصرة.

وقال المصدر في تصريح لموقع “السومرية نيوز″ إن “قوة أمنية تابعة لقوات حرس الحدود في المنطقة الرابعة نفذت عملية أمنية في منطقة صحراوية قريبة من الحدود العراقية السعودية أسفرت عن العثور على عدد من العبوات الناسفة والأسلاك والمقذوفات القديمة”، مبيناً أن “العملية لم تسفر عن إلقاء القبض على متهمين”.