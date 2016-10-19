إلقاء منشورات على مناطق في العراق بينها الموصل للانتفاضة ضد تنظيم الدولة

اسطنبول- الأناضول- ألقت الطائرات العراقية، ملايين المنشورات التحذيرية فوق مناطق متفرقة في البلاد بينها الموصل مركز محافظة نينوى (شمال)، حثت فيها المواطنين بالابتعاد عن مواقع “داعش” والتهيؤ الكامل والاستعداد للانتفاضة على التنظيم الإرهابي.

وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان لها: “حرصاً على سلامة كل مواطن بأن يبتعد عن مقرات وتجمعات ومخازن عصابات داعش الإرهابية ومناطق تواجدهم وحث كل من تورط معهم بأن يتركهم على الفور، انطلقت طائرات القوة الجوية العراقية الثلاثاء، في أكبر حملة لإلقاء 17 مليون منشور على مناطق في محافظة نينوى شملت الموصل وبعشيقة ومناطق أخرى في المحافظة”.

كذلك شملت المنشورات، قضاء الحويجة بكركوك (شمال) وقضاء القائم ومناطق عِنه وراوة في الأنبار (غرب)، وفق البيان الذي أورده الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية.

ودعت القيادة جميع المواطنين في هذه المناطق إلى “التهيؤ الكامل والاستعداد للانتفاضة على داعش في ساعة نعلنها لكم”.

وخاطبت السكان “إننا قريبون منكم وبينكم، وستعرفوننا في الوقت المناسب”.

والإثنين، انطلقت معركة استعادة الموصل من “داعش”، بمشاركة 45 ألفاً من القوات التابعة لحكومة بغداد، سواء من الجيش أو الشرطة أو قوات الحشد الشعبي (غالبيتها من الشيعة)، أو قوات حرس نينوى (سنية) إلى جانب دعم التحالف الدولي.

وليست هذه المرة الأولى التي تقوم فيها السلطات العراقية بهذاالأمر، إذ قامت في الماضي بإلقاء منشورات على الموصل، كما قامت بالشيء نفسه في مدن أخرى كجزء من العمليات لاستعادة المدن من قبضة “داعش”.