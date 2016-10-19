عمليات تحرير الموصل تتواصل لليوم الثالث والحشد الشعبي سيدعم هجوم الجيش العراقي

بغداد- د ب أ- رويترز- تتواصل الأربعاء، ولليوم الثالث، العمليات العسكرية الهادفة إلى تحرير مدينة الموصل العراقية من سيطرة تنظيم داعش.

وقال العميد يحيى رسول المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، من مقر القيادة في منطقة مخمور، إن “القوات العراقية، وبالتعاون مع طيران التحالف الدولي، تواصل لليوم الثالث على التوالي عملية (قادمون يا نينوى)”، مشيرا إلى “هناك بشائر للنصر” ستُعلن في وقت لاحق الأربعاء.

وأضاف أن “القوات العراقية بدأت بتقديم المساعدات الإنسانية للأهالي في المناطق المحررة”.

وشدد على أن “عملية تحرير الموصل تُدار من قيادة العمليات المشتركة… وهناك دور كبير لقوات الحشد الشعبي والحشد العشائري والحشد الذي يشرف عليه أثيل النجيفي محافظ نينوى السابق الذي عهدت إليه مناطق في سد الموصل والكوير”.

وفي السياق، قالت قوة شيعية في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء إنها ستدعم هجوم الجيش العراقي على الموصل آخر معقل لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق مما يثير خطر نشوب صراع طائفي في المنطقة التي تقطنها أغلبية من السنة.

وقال الحشد الشعبي وهو ائتلاف لفصائل دربتها في الأغلب إيران إنه سيدعم القوات الحكومية المتقدمة صوب تلعفر الواقعة على بعد نحو 55 كيلومترا غربي الموصل.

وكان يقطن تلعفر خليط من السنة والشيعة التركمان إلى أن فر الشيعة من البلدة بعد أن سيطر تنظيم الدولة الإسلامية على المنطقة في 2014 معلنا إقامة “خلافة” في أجزاء من العراق وسوريا المجاورة.

وقال الحشد الشعبي أيضا إنه سيدعم القوات المسلحة التي تتقدم إلى الموصل من الغرب.

وقال بيان على موقع الحشد الشعبي على الانترنت إن الحشد الشعبي “سيكون ظهيرا للقوات الأمنية من المحاور الغربية ..وهو بشقين أولهما تلعفر والثاني إسناد القوات المتجهة لمركز الموصل”.

وجاء هذا الإعلان على الرغم من تحذيرات من جماعات لحقوق الإنسان بأن مشاركة الحشد الشعبي قد تشعل أعمال عنف طائفية. ويشكل الشيعة أغلبية في العراق ولكن السنة يمثلون الغالبية في شمال وغرب البلاد.

ويتبع الحشد الشعبي رسميا حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي التي يقودها الشيعة والتي أعلنت يوم الاثنين بدء الهجوم على الموصل ثاني أكبر مدن العراق.

وحاول العبادي تهدئة مخاوف من حدوث إراقة دماء على أساس طائفي قائلا إن قوات الجيش والشرطة ستكون الوحيدة التي يُسمح لها بدخول المدينة.

وأنشئ الحشد الشعبي عام 2014 للمساعدة في وقف تقدم تنظيم الدولة الإسلامية عبر المحافظات الشمالية والغربية.

ونشرت منظمة العفو الدولية يوم الثلاثاء تقريرا قال إن فصائل شيعية ارتكبت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان من بينها جرائم حرب” ضد المدنيين الفارين من الأراضي التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية.

وقالت الأمم المتحدة في يوليو تموز إن لديها قائمة بأسماء أكثر من 640 رجلا وطفلا من السنة قالت تقارير إن فصيلا شيعيا خطفهم في الفلوجة وهي معقل سابق لتنظيم الدولة الإسلامية غربي بغداد وإن نحو 50 آخرين أُعدموا بلا محاكمة أو عُذبوا حتى الموت.

وتقول الحكومة والحشد الشعبي إن عددا محدودا من الانتهاكات وقع ويجري التحقيق فيها ولكنهما ينفيان وقوع انتهاكات على نطاق واسع وبشكل ممنهج.