العراق يعلن تحرير 350 كلم جنوب الموصل من تنظيم الدولة منذ الإثنين

العراق- الأناضول- أعلنت القوات العراقية، تحرير 352 كيلومتراً مربعاً جنوب الموصل منذ بدء العمليات العسكرية لتحرير المدينة من تنظيم الدولة الاسلامية “داعش”، الإثنين الماضي.

جاء ذلك على لسان قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت، الأربعاء، بحسب ما نقله الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية.

وقال جودت إن “قطعات الشرطة الاتحادية (تابعة للداخلية) تمكنت من تطهير 352 كيلو مترا مربعا منذ بدء العمليات العسكرية جنوب الموصل”، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وفيما لم يذكر المسؤول الأمني المناطق التي جرى تحريرها في إطار هذه المساحة المُعلنة، قال الرائد تحسين عبد، الضابط في عمليات نينوى (تابعة للجيش) إنه جرى تطهير ناحية الشورة، وقريتي البجوان على بعد 41 كلم من ناحية الشورة، والبو نايف، ومنطقة معمل المشراق للمواد الكيميائية، ومنطقة تل السمن”.

وعن الخسائر التي مُني بها “داعش”، أوضح الضابط نفسه للأناضول أنه “تم تدمير سبع عجلات (عربات) مفخخة، ومقتل المسؤول العسكري لداعش عبد داوود فهد، بالإضافة إلى عناصر وقيادات أخرى لم نتمكن من إحصائها في منطقة الحود شمال ناحية القيارة (60 كلم جنوب الموصل)”، دون الإشارة إلى خسائر القوات العراقية.

وأشار المصدر نفسه إلى أن القوات العراقية أنقذت أكثر من 100 عائلة من قرية بالجونية جنوبي الموصل، فيما استقبلت عدداً من العوائل الهاربة من قرية البيضة في الجانب الأيمن رافعين الأعلام البيضاء.

والإثنين، انطلقت معركة استعادة الموصل من “داعش”، بمشاركة 45 ألفاً من القوات التابعة لحكومة بغداد، سواء من الجيش أو الشرطة أو قوات الحشد الشعبي (غالبيتها من الشيعة)، أو قوات حرس نينوى (سنية) إلى جانب دعم التحالف الدولي.