روسيا تتهم سلاح الجو البلجيكي بقتل ستة مدنيين بالقرب من حلب

موسكو- أ ف ب- اتهمت روسيا الاربعاء سلاح الجو البلجيكي المشارك في التحالف الدولي بقيادة واشنطن ضد تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا بقتل ستة مدنيين نتيجة عمليات قصف في حلب.

اعلنت وزارة الخارجية في بيان “قتل ستة اشخاص واصيب أربعة آخرون بجروح في اصابات متفاوتة اثر عملية قصف أدت إلى تدمير منزلين” ليل الاثنين الثلاثاء في منطقة حساجك في حلب.

وتابعت الوزارة ان “الطائرات الروسية والسورية لم تكن موجودة في المنطقة. لكن طائرات تابعة للتحالف الدولي كانت تقوم بمهمات في المنطقة (…) لقد رصدت مقاتلتا اف-16 تابعتان لسلاح الجو البلجيكي في المنطقة لحظة” القصف.

من جهتها، علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا ساخرة على فيسبوك انها “تنتظر تنديدا شديد اللهجة من وزارة الخارجية الاميركية للضربات التي تستهدف مدنيين”.

وتابعت المتحدثة “اعتقد انه لن يكون من الصعب العثور على صور القتلى لاطلاق حملة مناسبة على سي ان ان”، في اشارة الى ردود الفعل القوية التي اثارتها صورة الطفل عمران (5 سنوات) الناجي من القصف على حلب والتي تم تناقلها في مختلف انحاء العالم.

اعلنت موسكو الثلاثاء وقف الغارات الجوية الروسية والسورية على حلب في “مبادرة حسن نية” ولاتاحة اجلاء المدنيين من الاحياء الخاضعة لسيطرة الفصائل المقاتلة.