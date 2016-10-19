مقاتلات التحالف تقصف موقعا للحوثيين في صنعاء قبل ساعات من بدء سريان وقف إطلاق النار

صنعاء- د ب أ- شنت مقاتلات التحالف العربي الأربعاء غارات جوية على موقع عسكري يسيطر عليه مسلحو الحوثيين والقوات العسكرية الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح، في العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الألمانية إن مقاتلات التحالف شنت غارتين على معسكر الحفا شرق صنعاء، حيث سمع دوي انفجارات عنيفة، وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد بشكل كثيف.

في الوقت ذاته، ذكرت مصادر طبية في محافظة تعز (275 كلم جنوب صنعاء) أن مسلحي الحوثي وقوات صالح قصفوا الأحياء السكنية شرق المدينة، ما أسفر عن مقتل مدني وإصابة ثلاثة آخرين.

ويأتي ذلك قبل ساعات من بدء سريان وقف إطلاق النار المقرر أن يدخل حيز التنفيذ منتصف ليل الأربعاء/الخميس ويستمر 72 ساعة قابلة للتمديد.