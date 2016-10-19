تنظيم الدولة يحرق مبنيين حكوميين في الموصل

نينوى- الأناضول- افاد سكان محليون من داخل مدينة الموصل، الأربعاء، أن تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” أضرم النار في مبنيي مديرية الجنسية العامة والجوازات العامة.

وأعلن داعش قبل يومين عن الغاء عمل جميع دواوينه (تشبه الدوائر الحكومية) في الموصل، وطلب من عناصره العاملين فيها الالتحاق بجبهات القتال لمنع الجيش من دخول المدينة.

وانطلقت عمليات تحرير الموصل والتي تشارك بها قوات الجيش العراقي من محور الجنوب وقوات البيشمركة من محور الشرق والشمال بمساندة حشود القتال الاخرى والتحالف الدولي.

وقال السكان في تصريحات خاصة (للأناضول) عبر خدمة “السكايب”، ان “عناصر من التنظيم يرتدون الزي العسكري الخاص بهم ويغطون وجوههم بقناع أسود طوقوا الدائرتين في مدينة الموصل وقاموا بنقل بعض الوثائق والمستندات منها بعجلاتهم الخاصة الى جهة مجهولة، ثم أضرموا النار بهما وانسحبوا من المنطقة”.

وتابعوا، أن الأهالي أرادوا إطفاء النيران في بداية الأمر، إلا أنهم فوجئوا بأن عناصر من التنظيم يرتدون الزي المدني، يتواجدون في مكان الحادث، ومنعوهم من اطفاء النيران.

واشار السكان، إلى أن النيران التهمت الدائرتين وخلفت اضرارا جسيمة، مؤكدين انه لغاية الساعة (8:00 تغ) تتصاعد أعمدة الدخان من الموقعين.

وتجدر الاشارة إلى أن القوات المسلحة العراقية والبيشمركة بمساندة قوات التحالف بدأت الاثنين، الزحف نحو مدينة الموصل من محاورها الجنوبية والشمالية والشرقية من اجل استعادتها من قبضة التنظيم الذي تمكن من السيطرة عليها في 10 حزيران عام 2014.