اعتقال طاقم تلفزيوني تابع لقناة “الجزيرة” الدولية في الصومال

مقديشو- د ب أ- ذكر الاتحاد الوطني للصحفيين الصوماليين الاربعاء أنه تم اعتقال اثنين من الصحفيين، يعملان بقناة “الجزيرة” الدولية، بالاضافة إلى سائقهما وصحفي محلي، في الصومال التي تمزقها الصراعات.

وقال محمد إبراهيم معلمي، الامين العام للاتحاد لوكالة الانباء الالمانية إن عناصر الامن اعتقلت الطاقم التلفزيوني في العاصمة مقديشو، مساء الثلاثاء.

وطلب الاتحاد أن تقدم هيئة الاستخبارات الوطنية (نيسا) سببا للاعتقال.

وأضاف معلمي “أخبرتنا هيئة الاستخبارات أنهم يعملون على الكشف عن مزيد من التفاصيل”.