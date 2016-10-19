ممثلة هندية شهيرة تعتذر عن ظهورها في قميص مسيء لمشاعر اللاجئين

لندن ـ اعتذرت الممثلة الهندية ونجمة بوليوود، بريانكا شوبرا، بعد توجيه انتقادات لها إثر ظهورها على غلاف مجلة “كوندي ناست ترافيلر” وهي ترتدي قميص لا يراعي مشاعر اللاجئين.

وكُتب على القميص كلمات مهاجر ولاجيء ودخيل ومسافر، وشُطب على الكلمات الثلاثة الأولى لإبراز الكلمة الأخيرة.

وانتُقدت الممثلة والمجلة بسبب الرسالة “المرفهة”، إذ أشار البعض إلى أن اللجوء ليس اختيار.

وفي المقابل، قالت كوندي ناست لـ”بي بي سي” إن الهدف من صورة الغلاف كان الإشارة إلى تصنيف البشر.

وقالت شوبرا لإحدى القنوات الهندية إنها “تعتذر بشدة لجرح مشاعر البعض. دائما ما كنت ضد التصنيف. تأثرت بشدة، ولدي شعور شديد السوء، لكن الرسالة لم تصل كما ينبغي”.

وأضافت: “المجلة كانت واضحة بشدة في هدفها بإرسال رسالة عن الخوف من الأجانب وعلاقته بالتصنيف”.

وأثار الغلاف استياء الكثيرين فور نشره في تغريدة عبر حساب شوبرا على تويتر في مطلع هذا الشهر. وقال الكثيرون إن الغلاف غير ملائم، خاصة في أوج أزمة اللاجئين السوريين.