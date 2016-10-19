نقل العشرات من مسلحي مدينتي المعضمية وداريا الى إدلب بشمال سوريا

دمشق - د ب أ – توجه العشرات من مسلحي مدينتي داريا والمعضمية في غوطة دمشق الغربية، الى حافلات لنقلهم الى محافظة ادلب شمال سوريا.

وقال عضو لجان المصالحة السورية حسن غندور،” دخلت الى مدينة المعضمية حوالي 10 حافلات لنقل المسلحين وعائلاتهم الى المدينة، وتم تأخير خروجهم بسبب محاولة الاهالي منعهم من التوجه الى ريف إدلب وتسوية أوضاعهم وبقائهم في مدينتهم، لكن المسلحين رفضوا ذلك “.

وأكد غندور، أن عملية نقل المسلحين وعائلاتهم تستغرق عدة أيام وسط رفض من المسلحين وجود تغطية إعلامية لخروجهم .

وكانت لجنة المصالحة في مدينتي المعضمية وداريا اتفقت مع القوات الحكومية الثلاثاء، على خروج 620 مسلحاً من مدينة المعضمية و230 من مسلحي داريا وقد ثبتت أسماؤهم في قوائم ورفعت للجهات المختصة مع عائلاتهم، والتي تقدر بأكثر من 2300 شخص أغلبهم نساء وأطفال .

وكشف غندور عن أن الاتفاق تضمن ايضاً ” تسليم كافة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة بما فيها عربة ( بردي ام ) ورشاش ( 5ر14 )، على أن يسمح لكل حافلة تقل مسلحين حمل 18 بارودة روسية فقط بمعنى لن يسمح لجميع المسلحين حمل السلاح أي حوالي 20 بالمئة منهم سوف يحملون أسلحة “.

وبعد الانتهاء من نقل المسحلين وعائلاتهم تدخل كافة مؤسسات الحكومة السورية لتقديم الخدمات الى مدينة المعضمية بما فيها فتح طريق دمشق القنيطرة المغلق منذ 3 سنوات ، ودخول لجنة مشتركة من القوات الحكومية ولجنة المصالحة في المعضمية، بإزالة كافة النقاط العسكرية في المدينة .

ويبلغ عدد عناصر الفصائل المسلحة الثلاث ( اتحاد الإسلامي اجناد الشام – لواء الفجر – ولواء سيف الشام ) في مدينة المعضمية بين مقاتلين واداريين 2100 عنصر ، كان من المقرر خروجهم مع عائلاتهم منتصف الشهر الماضي، ولكن بسبب التطورات في ريف حماة الشمالي تأجل نقلهم الى إدلب .

وخرجت مدينة معضمية الشام / 4 كم غرب العاصمة دمشق /عن سيطرة القوات الحكومية نهاية عام 2012 ، ودخلت في مصالحة مع القوات الحكومية بداية عام 2014 .