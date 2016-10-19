مرتضى منصور يهدد بكشف “فضيحة” خالد يوسف مع سمية الخشاب وأيمن نور مع رولا يموت

بيروت ـ هدد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري ونائب مجلس الشعب زميله بالبرلمان المخرج خالد يوسف بكشف فضيحة له مع سمية الخشاب.

وقال في برنامج “على مسؤوليتي”، المذاع على قناة “صدى البلد المصرية”: “بلاش أنا يا خالد يا يوسف وحضرتك بترد الجميل ده أنا مطلعك من مصيبة بس عشان أنا مؤدب مش هطلع الصور، اللي احنا قلنا منعرفهمش لا ده الرسائل المتبادلة كلها عندي ومش عايز اتكلم عن سمية الخشاب”.

كما هدد مرتضى أيضاً السياسي أيمن نور المقيم حالياً في تركيا قائلاً “لو أنت راجل يا أيمن قولنا لما طلعت بعفو صحي من أمن الدولة شوفت ايه في الفيديو اللي عرضوه عليك”، وأضاف “أيمن نور لا يستطيع الإفصاح عما شاهده في الفيديو”.

وأكمل موجهاً كلامه لأيمن نور “طيب هي رولا أخت هيفاء وهبي هتبقى معاك ولا هتبقى فين ما أنت في بيتها على طول ولا مش واخد بالك”.