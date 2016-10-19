النجم التركي قادير دوغلو يصرح: لا انزعج من تقبيل الفنانين لزوجتي

اسطنبول ـ نفى النجم التركي قادير دوغلو ما تردد حول تدخله في اختيارات زوجته الفنانة نسليهان اتاغول، مؤكداً انه لا ينزعج من مشاهد القبلات التي تقدمها مع بقية النجوم في مسلسلاتها.

وأضاف قائلاً في تصريحات صحافية “هذا هو عملها وقد تزوجتها ممثلة ولا يمكن ان امنعها من التمثيل واطلب منها ترك عملها الذي تحبه بل أشجعها وادعمها في كل خطواتها الفنية”.