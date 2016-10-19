شعوب ترفض من يخالفها الرأي… تعرف عليها

واشنطن ـ أصدر معهد بيو الأمريكي تصنيفا جديدا حول أكثر البلدان رفضا للرأي الآخر، وتصنيفا آخر بأكثر البلدان تقبلا للرأي المخالف.

ومن بين الدول الـ10 الأكثر رفضا للرأي الآخر، هناك خمس دول إسلامية، وبلدان عربيان.

وتصدرت السنيغال هذا التصنيف، مع الأردن وباكستان ولبنان وتركيا.

وبالنسبة لتصنيف الدول الأكثر تقبلا للرأي المخالف، جاءت أميركا في المرتبة الأولى تليها بولندا وإسبانيا والمكسيك وفنزويلا، في حين احتلت المملكة المتحدة الرتبة العاشرة. حسب ما نقل عنه راديو سوا الأمريكي.

وقد خلت قائمة البلدان الأكثر تقبلا للرأي الآخر من أي بلد عربي أو إسلامي.

وبين ما جاءت به الدراسة، التي أنجزها معهد بيو، فإن 77 في المئة من الأمريكيين يتقبلون من يختلف عنهم في الديانات والمعتقدات.

وهذه خريطة تظهر تصنيف الدول الأقل والأكثر تقبلا للرأي الآخر: