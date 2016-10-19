مدافع مانشستر سيتي مستعد لتحدي اللعب أمام ميسي

لندن ـ يتمنى جون ستونز مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي اللعب أمام الأرجنتيني الشهير ليونيل ميسي مهاجم برشلونة عندما يتواجه الفريقان في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.

وقال ستونز في تصريحات إعلامية “أعتقد أنه لاعب يتمنى كل لاعب كرة قدم اللعب في مواجهته ومعرفة ما يمكن له القيام به.”

وأضاف ستونز “أتطلع لهذا التحدي. والأمر فقط لا يقتصر على مواجهته هو فقط بل بكل لاعب في الفريق (برشلونة) وأعتقد أن لويس سواريز ارتقى بأدائه إلى مستوى مختلف بعد رحليه عن ليفربول.”

وأنفق سيتي 47.5 مليون جنيه إسترليني (58.31 مليون دولار) للحصول على خدمات ستونز (22 عاما) من إيفرتون في نهاية الموسم الماضي ولا تزال أمام اللاعب فرصة للتطور والتحسن.

وقال ستونز: “لابد من الحفاظ على الأداء والتركيز وهذا ما أسعى إليه لكنه يأتي تدريجيا مع العمر والخبرة.. لابد لي من تعلم الكثير من الأمور المتعلقة باللعبة والمباريات”.

وبعد أول جولتين يحتل برشلونة صدارة المجموعة الثالثة في دوري الأبطال برصيد ست نقاط يليه مانشستر سيتي بأربع نقاط ثم سيلتيك الإسكتلندي بنقطة واحدة وبروسيا مونشنجلادباخ الألماني دون أي رصيد.