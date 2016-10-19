الأسد: الحكومة يجب أن تخلص حلب من “الإرهابيين” لحماية سكانها المدنيين

زوريخ - رويترز – قال الرئيس السوري بشار الأسد للتلفزيون السويسري، إن على القوات الحكومية أن تخلص مدينة حلب من “الإرهابيين” بموجب تفويضها الدستوري لحماية المدنيين.

وأضاف في مقابلة أجريت الثلاثاء ونشرت على موقع التلفزيون الإلكتروني الأربعاء، “هذه مهمتنا طبقاً للدستور وطبقاً للقانون، وهي أن علينا حماية الناس وأن علينا أن نتخلص من أولئك الإرهابيين في حلب. بهذه الطريقة نستطيع حماية المدنيين.”

ومضى قائلاً، “كيف تستطيع حمايتهم بينما لا يزالون تحت سيطرة الإرهابيين؟ لقد تعرضوا للقتل على أيدي الإرهابيين وكان الإرهابيون يسيطرون عليهم بشكل كامل. هل دورنا أن نقف مكتوفي الأيدي ونراقب؟ هل نستطيع بذلك حماية الشعب السوري؟ علينا أن نهاجم الإرهابيين وهذا بديهي.”