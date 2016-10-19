قائد عسكري: قواتنا تتقدم بشكل أسرع بمحاور الموصل

العراق - الأناضول- قال الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي قائد قوات مكافحة الارهاب، المشاركة في العملية العسكرية لتحرير الموصل (شمال)، إن القوات العراقية على مدى اليومين الماضيين حققت تقدما اسرع من الخطة المرسومة بمحاورها الجنوبية والشمالية.

وأضاف الساعدي إن “القطعات التي اشتركت بمعركة الموصل على مدى اليومين الماضيين حققت تقدماً أسرع من الخطة الموضوعة من قبل قيادة العمليات المشتركة، لكن لغاية الآن يبقى مركز مدينة الموصل بعيداً، ولا توجد توقيتات محددة بشأن الوصول الى مركز المدينة”.

وأوضح الساعدي أن “بعض المناطق شهدت قتالاً شديداً بين تنظيم الدولة والقوات الأمنية وبعضها كانت سهلة”. وأكد “امتلاك القوات العراقية تفاصيل عن وضع تنظيم الدولة داخل الموصل”.

وعن سير معارك تحرير الموصل من محورها الجنوبي، أوضح الملازم أول امين الزبيدي احد ضباط عمليات تحرير نينوى، أن “العبوات الناسفة والبراميل المتفجرة والمنازل المفخخة تعيق تقدم القوات المسلحة”. ورفض الكشف عن “نتائج العمليات بشكل أكثر دقة كونها معلومات أمنية لا يمكن البوح بها عبر وسائل الاعلام على حد تعبيره”.

وأعلن الفريق رائد جودت قائد الشرطة الاتحادية، اليوم، بحسب ما نقله الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية، أن قواته تمكنت من تطهير أكثر من 350 كم مربع جنوب مدينة الموصل(شمال) من قبضة مسلحي تنظيم الدولة، منذ بدء العمليات العسكرية جنوب الموصل.

وانطلقت، فجر الإثنين، الماضي معركة استعادة الموصل من “الدولة”، بمشاركة 45 ألفاً من القوات التابعة لحكومة بغداد، سواء من الجيش، أو الشرطة، أو قوات الحشد الشعبي (غالبيتها من الشيعة)، أو قوات حرس نينوى (سنية) إلى جانب دعم التحالف الدولي.